Умер автор «стэнфордского эксперимента» психолог Филип Зимбардо

Психолог Филип Зимбардо умер в возрасте 91 года. Он автор вызвавшего резкую критику «стэнфордского тюремного эксперимента», в котором пытался изучить реакцию человека на ограничение свободы и влияние навязанной социальной роли

Филип Зимбардо (Фото: zimbardo.com)

В возрасте 91 года в своем доме в Сан-Франциско умер американский социальный психолог Филип Зимбардо. Об этом сообщил Стэнфордский университет, где Зимбардо преподавал с 1968 года. В публикации сказано, что профессор умер 14 октября, причины смерти не приводятся.

Филип Зимбардо родился в Нью-Йорке 23 марта 1933 года. В 1954 году он получил степень бакалавра гуманитарных наук в Бруклинском колледже со специализациями по психологии, социологии и антропологии, годом позже — степень магистра естественных наук по психологии в Йельском университете. В 1959 году он получил степень доктора философии по психологии.

В 1960–1967 годах Зимбардо был профессором психологии колледжа искусств и наук Нью-Йоркского университета. Затем год преподавал в Колумбийском университете, а с 1968 года был профессором в Стэнфорде. В 2003 году он вышел на пенсию, но продолжал читать лекции и выступать на семинарах.

Зимбардо занимался исследованием психологических корней зла, застенчивости, социального влияния. Написал несколько книг на основе своих исследований.

Более всего Зимбардо известен психологическим экспериментом, который он проводил в 1971 году. Его называют «стэнфордский» или «тюремный эксперимент». Он был направлен на исследование реакции человека на ограничение свободы, на условия тюремной жизни и влияние навязанной социальной поведенческой модели.

Зимбардо разделил 24 студента колледжа на «охранников» и «заключенных», которые жили в условной тюрьме, устроенной в подвале факультета психологии Стэнфорда. Они участвовали в эксперименте за вознаграждение во время каникул.

Эксперимент должен был продлиться две недели, но был прерван после шести дней по этическим соображениям. В процессе каждый третий «охранник» проявил садистские наклонности, а двое «заключенных» были исключены из эксперимента раньше времени из-за сильной моральной травмы.

Эксперимент Зимбардо подвергся резкой критике. Сам ученый защищал исследование, называя его «поучительной историей» о том, что может произойти, когда «мы недооцениваем степень влияния социальных ролей и внешнего давления на наши действия», отмечает The Washington Post.

«Если бы я провел исследование прямо сейчас, нет сомнений, что каждый охранник и каждый заключенный подали бы на меня в суд. Эти исследования находятся в этических капсулах времени. Сейчас это невозможно сделать законным способом», — говорил он в интервью Independent в 2008 году.

О «стэнфордском эксперименте» написано несколько книг, в том числе «Эффект Люцифера. Почему хорошие люди превращаются в злодеев» (2007) самого Зимбардо, который сравнивает результаты эксперимента с событиями в реальных тюрьмах и вооруженных конфликтах. Также было снято несколько фильмов, включая «Эксперимент» (2010) с Эдрианом Броуди и «Стэнфордский тюремный эксперимент» (2015) с Эзрой Миллером.