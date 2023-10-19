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В Москве похитили библиотекаря крупнейшей исторической библиотеки

В Москве похитили главного библиотекаря крупнейшей исторической библиотеки
Неизвестные похитили и требуют 5 млн руб. выкупа за главного библиотекаря ГПИБ Стручеву, узнал ТАСС. В полицию обратилась племянница пропавшей женщины, по ее словам, с требованием денег ей позвонил некто с украинским акцентом

Главный библиотекарь Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) Маргарита Стручева пропала в Москве, неизвестные требуют за ее освобождение 5 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В полицию поступило заявление о пропаже 65-летней Маргариты Стручевой, главного библиотекаря ГПИБ. Последний раз на работе она была 13 октября. Коллеги сообщили, что с того времени к ним уже два раза приходили люди, которые представлялись сотрудниками МВД. Они утверждали, что библиотекарь разыскивается за мошенничество. При этом установить связь с женщиной им не удалось», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в полицию обратилась племянница пропавшей женщины. Она сообщила, что разговаривала с тетей 17 октября, тогда она просила у нее 5 млн руб., голос был взволнован. «Заявительница также рассказала, что через какое-то время ей с неизвестного номера позвонил мужчина с украинским акцентом и потребовал 5 млн руб. за сохранение жизни Стручевой», — добавил представитель правоохранительных органов.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили ТАСС, что 17 октября в полицию поступило сообщение о пропаже женщины 1958 года рождения, не уточнив ее имени.

Ранее о пропаже Стручевой также сообщали телеграм-каналы Baza и Mash. По данным Baza, получив заявление о пропаже, в присутствии родственников полицейские вскрыли квартиру Стручевой — внутри никого не было. Поиски продолжаются.

ГПИБ - крупнейшая научная специализированная в области истории библиотека страны, говорится на сайте библиотеки. ГПИБ также является государственным хранилищем литературы по истории, историческим наукам и смежным дисциплинам. Фонд библиотеки (c апреля 2014 года) — более 6 млн экз., в том числе в филиале ГПИБ - Центре социально-политической истории (ЦСПИ) - около 2,5 млн экз. Включает издания на русском языке, языках народов России и иностранных языках.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
похищение Библиотека Москва
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