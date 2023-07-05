У бизнесмена в Москве украли $400 тыс. с помощью купюр «банка приколов»

У бизнесмена в Москве похитили $400 тыс. с помощью купюр «банка приколов»

Фото: Никита Попов / РБК

Неизвестные похитили $400 тыс. у бизнесмена в Москве с помощью купюр «банка приколов». Об этом РБК сообщил источник, близкий к МВД России, информацию подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

По информации ведомства, вечером 3 июля в полицию позвонил А.И. Бенделиани 1972 года рождения. Он сообщил, что незадолго до этого посетил «оборудованный под обменный пункт» офис по адресу: Чапаевский пер., 12, корп. 1. Там неизвестный под предлогом обмена валюты «открыто похитил принадлежащие Бенделиани $400 тыс.» (по состоянию на 5 июля — почти 36,2 млн руб.) и скрылся.

Ведомство оценило материальный ущерб в 35,3 млн руб. по курсу ЦБ на момент кражи средств.

Прибывшие на место полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и изъяли из помещения кепку, два фрагмента порванной купюры, 11 листов бумаги, счетчик банкнот, а также купюры «банка приколов».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 161 УК (грабеж в особо крупном размере). За совершение этого преступления грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщил РБК источник, пострадавший А.И. Бенделиани занимает должность директора ООО «Фреш Бери». По данным ЕГРЮЛ, на Бенделиани Александра Иуловича, зарегистрированного в Калужской области (совпадает с данными МВД), не зарегистрировано ни одной действующей организации, он не зарегистрирован как индивидуальный предприниматель.