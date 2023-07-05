У бизнесмена в Москве похитили $400 тыс. с помощью купюр «банка приколов»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 98,41 (+0,68) Инвестиции, 16:06 Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 90,34 (+0,79) Инвестиции, 16:06
Wedbush назвал следующего кандидата на капитализацию в $3 триллиона Инвестиции, 18:43
Глава МИД Венгрии поблагодарил Мурашко за поставки в страну «Спутника V» Политика, 18:40
Обучение 20 летчиков ВСУ в Великобритании начнется в августе Политика, 18:37
Минобороны назвало враньем слова британского адмирала о боеспособности Политика, 18:31
IS узнала о выводе Ротенбергом средств из финского банка перед санкциями Бизнес, 18:24
Вышел новый трейлер фильма «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе Life, 18:21
На платформе Альфа-банка разместили цифровые облигации на 300 млн руб. Крипто, 18:20
РБК Диалоги с Игорем Шуваловым
Как формируется новый баланс интересов государства и бизнеса
Оставить заявку
Почему купить квартиру в готовом квартале хорошая идея РБК и ПИК, 18:20
Даниил Медведев победил 391-ю ракетку мира на старте Уимблдона Спорт, 18:12
Обвиняемый в теракте взорвал три гранаты в киевском суде Общество, 18:12
Роскомнадзор пока не будет блокировать аналог Twitter от Цукерберга Технологии и медиа, 18:09
Власти Анапы заявили, что места на пляже «хватит всем» Общество, 18:03
Бывший гендиректор «Спартака» получил должность в дагестанском клубе Спорт, 18:02
В США продадут неопубликованное письмо Авраама Линкольна. Что в нем Life, 18:01

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
Общество ,  
0 

У бизнесмена в Москве похитили $400 тыс. с помощью купюр «банка приколов»

У бизнесмена в Москве украли $400 тыс. с помощью купюр «банка приколов»
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Неизвестные похитили $400 тыс. у бизнесмена в Москве с помощью купюр «банка приколов». Об этом РБК сообщил источник, близкий к МВД России, информацию подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

По информации ведомства, вечером 3 июля в полицию позвонил А.И. Бенделиани 1972 года рождения. Он сообщил, что незадолго до этого посетил «оборудованный под обменный пункт» офис по адресу: Чапаевский пер., 12, корп. 1. Там неизвестный под предлогом обмена валюты «открыто похитил принадлежащие Бенделиани $400 тыс.» (по состоянию на 5 июля — почти 36,2 млн руб.) и скрылся.

Ведомство оценило материальный ущерб в 35,3 млн руб. по курсу ЦБ на момент кражи средств.

Прибывшие на место полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и изъяли из помещения кепку, два фрагмента порванной купюры, 11 листов бумаги, счетчик банкнот, а также купюры «банка приколов».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 161 УК (грабеж в особо крупном размере). За совершение этого преступления грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщил РБК источник, пострадавший А.И. Бенделиани занимает должность директора ООО «Фреш Бери». По данным ЕГРЮЛ, на Бенделиани Александра Иуловича, зарегистрированного в Калужской области (совпадает с данными МВД), не зарегистрировано ни одной действующей организации, он не зарегистрирован как индивидуальный предприниматель.

Читайте на РБК Pro
«Лихие 90-е в США»: какие ошибки прошлого мешают Walmart обойти Amazon
В компании сокращение персонала: как оно должно правильно проходить
Почему больше не растут цены на нефть и газ — The Economist
Как платить сотрудникам, работающим на российскую компанию из-за границы
Теги
кража денег фальшивые деньги "банк приколов" Москва

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
Материалы по теме
В Москве завели дело после кражи ₽60 млн с помощью купюр «банка приколов»
Общество
СК назвал причиной убийства мужчины в Казани купюры «банка приколов»
Общество
ЦБ прокомментировал возможность запрета билетов «банка приколов»
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter