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В СЖР раскритиковали Мединского за слова о «тварях» на журфаке МГУ

Главред «Московского комсомольца» Гусев осудил слова Мединского о преподавателях МГУ
Мединский назвал «тварями» «либеральных преподавателей» факультета. Главный редактор «Московского комсомольца» и глава московского отделения СЖР Павел Гусев заявил, что «тому, кто так говорит об МГУ, должно быть стыдно»
Владимир Мединский
Владимир Мединский (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Глава московского отделения Союза журналистов Москвы, член СПЧ и главред «Московского комсомольца» Павел Гусев назвал недопустимыми слова помощника президента Владимира Мединского о «тварях» среди преподавателей факультета журналистики МГУ.

В беседе с «Говорит Москва» Гусев сказал: «Мне кажется, что очень должно быть стыдно человеку, который так поступает и говорит так об МГУ. На мой взгляд, это абсолютно поверхностно и абсолютное непонимание того, что происходит на самом деле на журфаке». Он напомнил, что на журфаке МГУ «воспитаны тысячи великолепных журналистов, которые сейчас работают на главных экранах страны, печатных СМИ, в интернете».

Сам Гусев учился в Московском геологоразведочном институте им. С. Орджоникидзе и Литературном институте им. А.М. Горького, Мединский — в МГИМО.

Мединский 18 октября заявил, что «журфак МГУ забит этими тварями из числа либеральных преподавателей» (цитату привело агентство «РИА Новости»). Он напомнил о том, как одного из студентов факультета Степана Антропова «затравили» за фото с российским флагом и в футболке с буквой Z, сделанное на главной лестнице здания.

В факультетских групповых чатах стали обсуждать эту акцию, многие критиковали поступок Антропова, указывая, в частности, что на территории вуза запрещена любая политическая агитация. Студент Марк Лужковый передал скриншоты переписок телеведущему Владимиру Соловьеву, тот опубликовал их в своем телеграм-канале. После этого двоих студентов отчислили за оскорбления в адрес Антропова.

19 октября Мединский поделился в «Телеграме» записью начальника департамента администрации президента по координации вопросов государственной политики в исторической и гуманитарной сферах, бывшего директора Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислава Кононова. Тот опубликовал «старый анекдот, который наверняка знают и на журфаке МГУ»: «Один ученый сказал в интервью: «Все мои суждения бессмысленны, если вырваны из контекста». Заголовок в газете на следующий день: «Знаменитый ученый признался, что все его суждения бессмысленны». К посту Кононов прикрепил постер фильма «Фантастические твари и где они обитают».

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Мединский с 2012 по 2020 год был министром культуры. Теперь он занимает должность помощника президента России и главы РВИО. После начала российской военной операции на Украине чиновник возглавил делегацию на переговорах с Киевом.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
МГУ Союз журналистов России Владимир Мединский Павел Гусев
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