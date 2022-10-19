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Мединский счел журфак МГУ «забитым тварями из либеральных преподавателей»

Бывший глава Минкульта сослался на инцидент со студентом, которого затравили из-за поддержки спецоперации. Ранее с факультета отчислили студенток, обвинивших молодого человека в незаконной политической агитации на территории вуза

Преподаватели факультета журналистики МГУ ведут антироссийскую деятельность, считает бывший глава Минкульта, помощник президента и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Об этом, как передает «РИА Новости», он заявил на презентации книги Владимира Кикнадзе «Сила V правде».

«Журфак МГУ забит этими тварями из числа либеральных преподавателей», — сказал Мединский. Бывший министр сослался на инцидент, в котором одного из студентов журфака МГУ «затравили» за его поддержку спецоперации на Украине.

Ранее двух студенток факультета отчислили из-за конфликта с однокурсником Степаном Антроповым, который сделал фото на главной лестнице факультета с российским флагом и в футболке с буквой Z. Он участвовал в митинге в поддержку референдумов 23 сентября на Манежной площади, а затем пришел на факультет, где и сделал фото, из-за которого начался конфликт с другими студентами.

«Мы находимся в самом центре нашей любимой столицы, где процент молодежи, плохо понимающей, сильно выше среднего по стране. Через дорогу — журфак МГУ, где затравили парня», — сказал Мединский.

В групповых чатах факультета акция молодого человека подверглась критике. Среди аргументов было то, что студент высказал свою позицию в стенах факультета. Согласно правилам, на территории вуза запрещена любая политическая агитация. 

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Скриншоты групповых чатов появились в телеграм-канале телеведущего Владимир Соловьева. Скрины из чата передал другой студент факультета, Марк Лужковый, который работает на RT.

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Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
МГУ журфак Владимир Мединский
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