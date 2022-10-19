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Умер академик РАН Валерий Рубаков

Один из ведущих российских физиков, академик РАН Валерий Рубаков умер в возрасте 67 лет
Рубаков был одним из ведущих российских физиков. По словам источника РБК, в сентябре ученый переболел COVID-19, были осложнения
Валерий Рубаков
Валерий Рубаков (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

Российский физик-теоретик академик РАН Валерий Рубаков умер на 68-м году жизни, сообщил РБК источник в Российской академии наук.

«Умер. В Сарове с лекциями был. В сентябре он переболел ковидом, были осложнения», — сказал собеседник РБК.

Позже информацию о смерти Рубакова подтвердила РБК член-корреспондент РАН Ирина Арефьева. «Он был в Сарове, читал лекцию. Ему стало плохо. У меня информация от коллег по его институту. К сожалению, это не ошибка. Его влияние и научное, и организационное очень большое на всех нас», — сказала она.

По словам ведущего научного сотрудника Института ядерных исследований РАН, журналиста Бориса Штерна, ученый умер сегодня ночью. В Сарове ему стало плохо. «Повезли в Нижний и не довезли», — написал Штерн в «Фейсбуке» (принадлежит компании Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена).

Рубаков родился 16 февраля 1955 года в Москве. В 1978 году окончил физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, после чего пошел в аспирантуру Института ядерных исследований (ИЯИ) АН СССР. В 1981 году защитил кандидатскую диссертацию «Структура вакуума в калибровочных моделях квантовой теории поля». Имел степень доктора физико-математических наук.

С 1987 по 1994 год Рубаков занимал пост заместителя директора Института ядерных исследований РАН по научной работе, затем стал главным научным сотрудником ИЯИ. Был заведующим кафедрой физики частиц и космологии физического факультета МГУ.

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В 1990-м избран членом-корреспондентом АН СССР, а в 1997 году — действительным членом РАН. Был заместителем академика-секретаря и руководителем секции ядерной физики отделения физических наук РАН. Входил в «Клуб 1 июля», созданного в знак протеста против планов правительства по реформе РАН.

Автор более 160 научных работ. Лауреат премий имени А.А. Фридмана РАН, имени И.Я. Померанчука, имени академика М.А. Маркова ИЯИ РАН, а также премии имени Ханса Д. Йенсена от Института теоретической физики Университета Рупрехта-Карла, который находится в немецком Гейдельберге. В 2010 году также получил премию имени Юлиуса Весса от немецкого Технологического института Карлсруэ. В 2012 году стал лауреатом премии имени М.В. Ломоносова МГУ, еще спустя четыре года — лауреатом Демидовской премии.

Авторы
Екатерина Костина Екатерина Костина, Виктория Полякова Виктория Полякова
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