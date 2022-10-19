«Новая транспортная реальность»: зачем Москва строит МСД и Южную рокаду

Вид на строительство развязки МСД с Южной рокадой (Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»)

Создание Московского скоростного диаметра (МСД) означает для миллионов автолюбителей «новую транспортную реальность», — говорил мэр Москвы Сергей Собянин, рассказывая о главных дорожных объектах 2022 года. Северный участок МСД — Северо-восточная хорда (СВХ) — готов на 90%. Вторую очередь скоростного диаметра — Юго-восточную хорду (ЮВХ) — планируют полностью достроить в 2023 году. Пересекаясь в районе Перово, две хорды и образуют собой МСД. В планах мэрии также связать МСД с еще одним крупным дорожным объектом — Южной рокадой. Рассказываем, как идет строительство транспортной инфраструктуры на юге столицы и что изменится в жизни москвичей с появлением этих новых дорожных артерий.

Южный участок МСД (Юго-Восточная хорда)

ЮВХ соединит 22 столичных района четырех московских округов: Восточного, Юго-Восточного, Южного и Юго-Западного. По оценкам Стройкомплекса столицы, она улучшит транспортную доступность для примерно 2,5 млн человек. Хорда протянется от шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе, с юга она примкнет к Троицкому и Новомосковскому округам и трассе Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

«Хорды — это совершенно новый транспортный каркас. Они связывают наше радиальное движение поперечными связями, позволяют комфортно заехать в город, проехать по нему и выехать. При завершении строительства северного и южного участков МСД в 2 раза сократится перепробег транспорта по направлению Юг — Северо-Запад и в 1,5 раза Северо-Запад — Восток. До 20% разгрузится Садовое кольцо, МКАД и ТТК», — объясняет руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Новый транспортный каркас создается в Москве на основе хордовых магистралей. Изначально их было четыре: Северо-Западная, Северо-Восточная и Юго-Восточная хорды (впоследствии их объединили в Московский скоростной диаметр) и Южная рокада. Северо-Западная хорда уже построена. МСД и Южная рокада достраиваются.

Строительство ЮВХ (южной части МСД) разделили на 10 участков, девять из которых в настоящее время находятся в стадии строительстве. В наибольшей степени готовности (92%) находится участок от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца (ТТК) общей протяженностью 5 км. Самый длинный участок (12,5 км) от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировская, включая транспортную развязку на пересечении с Каширским шоссе, готов на 51%. На этом участке будет семь эстакад общей протяженностью более 3 км, а также мост и подземный пешеходный переход. Еще один сегмент ЮВХ пока проектируется. Речь идет об участке вдоль улицы Каспийская от улицы Кантемировская до Павелецкого направления МЖД. Его длина составит более 7 км.

«При строительстве дорог в современном мегаполисе возникает ряд ограничений», — рассказывает Загрутдинов. По его словам, нужно учитывать интенсивность движения транспорта на существующих дорог, способы прокладки инженерных коммуникаций и методы производства работ, а также рассчитывать экологическое и шумовое воздействие на прилегающие территории, чтобы минимизировать неблагоприятный фон от проведения строительных работ в отношении жителей города. Возникает необходимость разработки и применения нетиповых строительных решений, объясняет глава столичного департамента строительства.

В качестве примера Загрутдинов привел участок ЮВХ от улицы Грайвороновская до улицы Шоссейная. «Строительство эстакады основного хода велось одновременно с трех точек методом надвижки без приостановки движения основного хода Волгоградского проспекта, путей МЦД-2, открытого участка метрополитена Таганско-Краснопресненской линии, а также улиц Люблинская и Шоссейная», — рассказал чиновник.

Южная рокада

Новая магистраль длиной 40 км пройдет от развязки Рублевского шоссе с МКАД до улицы Верхние Поля в Капотне. С запуском Южной рокады, по оценкам градостроителей, улучшится транспортная доступность для 2,7 млн человек.

Строительство магистрали разделено на восемь участков, на половине из них работы уже завершены, отмечал в середине августа вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. В частности, на участке от улицы Каспийская до 1-го Котляковского переулка построят и реконструируют 9,3 км дорог. «Кроме того, пять путепроводов общей протяженностью 2,3 км обеспечат транспортные связи между Южной рокадой и Московским скоростным диаметром», — уточнил Загрутдинов.

В августе глава Депстроя рассказывал, что эстакада-съезд с МСД на Южную рокаду в сторону улицы Котляковская построена наполовину. Ее длина составит 504 м, движение транспорта будет по двум полосам в одном направлении. «Общая протяженность Южной рокады по прямой — 40 км, из них построено и введено в эксплуатацию 32 км, что составляет 80% от общей длины», — отметил Загрутдинов.

Завершить строительство всех хордовых магистралей столичные власти планируют в 2023 году.

Что такое «новая транспортная реальность»

С открытием МСД можно будет проехать насквозь через всю Москву. Трасса свяжет крупнейшие вылетные магистрали города — Северо-Западную хорду, Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Южную рокаду, Каширское и Варшавское шоссе. «Через всю Москву, минуя центр, можно будет проехать без единого светофора всего за 40 минут», — рассказывал мэр столицы Сергей Собянин. Кроме того, открытие южного участка МСД за счет перераспределения потоков снизит транспортную нагрузку на ТТК, южную часть МКАД, Варшавское и Симферопольское шоссе.

Южная рокада, в свою очередь, станет фактически дублером крупных транспортных артерий города, таких как Третье транспортное кольцо и Московская кольцевая автодорога (МКАД) в Южном и Юго-Восточном округах, а также создаст новую прямую транспортную связь между Юго-Восточным и Южным административными округами.

По словам Загрутдинова, формируемый транспортный каркас города позволит эффективно решать не только сегодняшние задачи, но и станет базисной основой для перспективного развития города на многие годы: «Надо понимать, что город — это живой механизм, он всегда будет развиваться. Мы сейчас создаем огромный транспортный каркас, основные магистрали, словно кровеносные сосуды, артерии и много-много капилляров. Их надо связывать, поэтому эта работа будет продолжаться».