В мэрии Москвы рассказали о ходе строительства Южной рокады
В рамках проекта Южной рокады на данный момент ведутся работы на четырех участках: строительство улично-дорожной сети от улицы Каспийская до 1-го Котляковского переулка, реконструкция улицы Верхние Поля от улицы Марьинский Парк до МКАД и реконструкция Донецкой улицы на участке от улицы Подольская до Курьяновской набережной, а также развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Новая магистраль в перспективе составит альтернативу Московской кольцевой автомобильной дороге и Третьему транспортному кольцу в южном и юго-восточном секторах столицы. По словам руководителя столичного градостроительного комплекса, скоростная трасса разделена на восемь участков. Готовы четыре из них — от Рублевского шоссе до Пролетарского проспекта.
Южная рокада — часть нового транспортного каркаса столицы наряду с Московским скоростным диаметром и Северо-Западной хордой. Рокада соединит между собой крупные автомобильные магистрали города: МКАД, Кутузовский проспект, Мичуринский проспект, проспект Вернадского, Ленинский проспект, Профсоюзную улицу, Варшавское шоссе, Пролетарский проспект, Каширское шоссе и Люблинскую улицу.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что специалисты холдинга сейчас ведут работы на трех участках: «На участке от ул. Каспийская до 1-го Котляковского переулка проводятся работы по монтажу металлоконструкций пролетных строений семи путепроводов, а также продолжается устройство подпорных стен, дождевой канализации, теплосети, строительство пешеходных переходов».
По словам Кравцова, на участке от улицы Марьинский Парк до МКАД идут работы по строительству дождевой канализации, перекладке теплосетей и переустройству кабельных линий. А в рамках реконструкции улицы Донецкая — строительство очистных сооружений и здания конечной станции отстойно-разворотной площадки, а также прокладка инженерных сетей.