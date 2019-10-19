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В Нальчике полицейский убил коллегу в институте повышения квалификации
Сотрудник патрульной службы Чечни якобы избил карельского спецназовца до смерти в результате драки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Следственный комитет (СК) завел уголовное дело по факту смерти слушателя в институте повышения квалификации МВД, сообщили РБК в пресс-службе СУ СК по Кабардино-Балкарии.

«Вечером 18 октября примерно в 19 часов произошла драка между слушателями. По версии следствия, конфликт произошел на бытовой почве. Один другого ударил, тот упал, ударился о бетонный пол, получил перелом основания черепа и, к сожалению, скончался на месте», — пояснил представитель ведомства.

По его словам, дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности).

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По данным собеседника «Интерфакса», конфликт произошел между спецназовцем из отряда «Гром» МВД по Карелии и сотрудником ППС МВД по Чечне. Они начали драку — дерущихся разняли, однако те впоследствии продолжили и дело закончилось смертью сотрудника из Карелии.

«Их разняли, сотрудник из Чечни не успокоился, кинулся на сотрудника из Карелии, повалил на пол и стал наносить удары по голове и лицу, когда оттащили, сотрудник из Карелии был уже мертв», — пишет Тelegram-канал «Омбудсмен полиции», который специализируется на работе правоохранительных органов России и первым сообщил об инциденте.

В пресс-службе ГУ МВД по Чеченской Республике РБК посоветовали обратиться за комментариями в институт. В учреждении РБК отказались комментировать эту информацию.

РБК направил запрос в МВД по Кабардино-Балкарской Республике и по Карелии.

Авторы: Артём Губенко, Любовь Порываева
Теги: полицейский, убийство, Нальчик
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