В Нальчике полицейский убил коллегу в институте повышения квалификации

В Нальчике полицейский убил коллегу в институте повышения квалификации

Сотрудник патрульной службы Чечни якобы избил карельского спецназовца до смерти в результате драки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Следственный комитет (СК) завел уголовное дело по факту смерти слушателя в институте повышения квалификации МВД, сообщили РБК в пресс-службе СУ СК по Кабардино-Балкарии.

«Вечером 18 октября примерно в 19 часов произошла драка между слушателями. По версии следствия, конфликт произошел на бытовой почве. Один другого ударил, тот упал, ударился о бетонный пол, получил перелом основания черепа и, к сожалению, скончался на месте», — пояснил представитель ведомства.

По его словам, дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности).

По данным собеседника «Интерфакса», конфликт произошел между спецназовцем из отряда «Гром» МВД по Карелии и сотрудником ППС МВД по Чечне. Они начали драку — дерущихся разняли, однако те впоследствии продолжили и дело закончилось смертью сотрудника из Карелии.