Летевший в Москву лайнер сел из-за сообщения о бомбе

Самолет SmartAvia рейсом из Улан-Удэ был вынужден сесть в Красноярске. Автор сообщения о бомбе оказался опоздавшим пассажиром

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Экипаж самолета авиакомпании SmartAvia (бывшая «Нордавиа»), вылетевшего в 12:30 по местному времени из Улан-Удэ в Москву, попросил запросил экстренную посадку в Красноярcке. Как сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании, причиной стало сообщение о якобы заложенном на борту взрывном устройстве.

Как сообщает «Пятый канал», анонимное сообщение поступило, когда самолет набрал высоту и уже находился между Иркутском и Красноярском. Командиру экипажа был отдан приказ о посадке в ближайшем аэропорту.

Всего на борту лайнера 141 пассажир, из них 10 детей, и шесть членов экипажа.

В SmartAvia рассказали, что звонок о бомбе поступил на номер «112». Представители авиакомпании сообщили, что связались с правоохранительными органами и рассказали о том, что один из пассажиров на рейс опоздал. Полицейские вычислили, что звонок был сделан из номера гостиницы в Улан-Удэ. Туда прибыли оперативники, и уже на выходе из здания задержали подозреваемого, который признался, что он и был «телефонным террористом».

10 октября в Ростове-на-Дону экстренно сел самолет «Аэрофлота», который направлялся из Москвы в болгарский Бургас. Решение о посадке экипаж принял, потому что уже в воздухе один из пассажиров передал стюардессе травматический пистолет, который, по его словам, он забыл вытащить из сумки при досмотре в Шереметьево.

Этот инцидент стал причиной расследования. Сотрудника аэропорта, который пропустил на борт человека с оружием, отстранили от работы.