Шесть человек погибли при прорыве дамбы в Красноярском крае

Шесть человек погибли при прорыве дамбы в Красноярском крае

В результате прорыва дамбы в Красноярском крае шесть человек погибли, еще 14 пострадали, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«По предварительным данным, погибших шесть человек. 14 пострадавших доставлены в больницы. Судьба 10 человек пока неизвестна», — заявили в ведомстве.

Ранее региональное управление МЧС сообщило, что в районе населенного пункта Щетинкино на реке Сейба произошел прорыв дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Это случилось около 06:00 по местному времени (02:00 мск).

Вода затопила два рабочих общежития временного типа, уточняет агентство. Спасатели привели в готовность аэромобильную группировку из 200 человек, пять вертолетов Ми-8 и Ми-26.

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