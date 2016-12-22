Патриарх Кирилл заявил о противоречии подвига идее получать удовольствие

У детей, которые увлекаются компьютерными играми, формируется понятие, что главное — это удовольствия, считает патриарх. Что бы было, если бы и наши предки ориентировались на это, а не на подвиги, по его мнению, представить трудно

Патриарх Кирилл (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Дети, которые привыкли уделять время электронным играм, получают таким образом удовольствие, и у них формируются «устойчивые наклонности, что удовольствие — это главное», заявил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, отвечая на вопросы участников VIII Общецерковного съезда по социальному служению в Москве, передает «Интерфакс».

Подобная позиция, по его мнению, противоречит «идее подвига», на которую ориентировались наши предки. В сложившейся тенденции предстоятель Церкви заметил «очень плохой синдром».

«Злоупотребление электронными играми и погружение в них детей — огромная ошибка родителей, и [бороться с этим] — огромная задача для государства», — заявил он, заметив, что, если следующее поколение «будет воспитано в стремлении постоянно получать удовольствие, мы многого лишимся».

В сложившейся ситуации «игнорировать уроки прошлого», по мнению патриарха, было бы неправильно. Трудно представить, что было бы, если бы и наши предки были ориентированы на одни удовольствия, а не на подвиги, добавил он, подчеркнув, что «способность человека совершать подвиг полностью противоречит идее получать удовольствие».

Как именно, по его мнению, можно справиться этой проблемой, патриарх не сообщил, заметив, однако, что детей нужно «постараться ввести в режим, когда получение удовольствия не является приоритетом».

Ранее, в конце августа, глава российского Министерства просвещения Ольга Васильева высказалась в поддержку идеи запрета смартфонов в школах. В некоторых учебных заведениях, как отмечала министр, уже используют специальные ящики, в которых ученики оставляют на время уроков свои гаджеты.

На следующий день на эту инициативу отреагировал президент России Владимир Путин. «Все запретить невозможно», — отметил он, подчеркнув, что «об этом нужно еще подумать».