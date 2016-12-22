В Петербурге возбудили уголовное дело после отравления детей ртутью

Следственный комитет в Санкт-Петербурге начал расследование дела о незаконном обороте ядовитых веществ после сообщений об отравлении детей ртутью. Комитет по здравоохранению города сообщил о восьми пострадавших

Школа № 339 (Фото: school339.spb.ru)

Следственное управление СК России по Санкт-Петербургу приняло в производство уголовное дело о незаконном обороте ядовитых веществ, возбужденное после отравления детей ртутью.

Как сообщается на сайте СК, уголовное дело по ч. 4 ст. 234 было открыто отделом дознания УМВД России по Невскому району. По данным следователей, неустановленные лица нарушили правила хранения ртути и произошло это не позднее 28 сентября. Вещество обнаружил в одном из дворов в Невском районе школьник 2007 года рождения, которого потом доставили в больницу с диагнозом «отравление ртутью». Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на родителей школьника, их сын нашел около 3,5 кг ртути во дворе и принес домой. О других пострадавших следователи не сообщают.

При этом в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга РБК заявили, что по состоянию на 19 октября речь идет о восьми отравившихся ртутью детях. «Восемь детей находятся в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга», — сказала специалист пресс-службы комитета Мария Хитаришвили.

15 сентября управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщало, что поступила информация о загрязнении помещения школы №339. Специалисты природоохранного ГУП «Экострой» не выявили при осмотре видимой металлической ртути, однако обнаружили превышение предельно-допустимой концентрации (ПДК) паров ртути в 1,7–2 раза. При этом на площадке для скейтборда, где, предположительно, нашел ртуть мальчик, было зафиксировано превышение ПДК в 30 раз. После этого загрязненные помещения закрыли для учащихся, но занятия в школе не отменили.

Днем позже сотрудники «Экостроя» отчитались о вывозе 70 кг отходов, содержащих ртуть. На территории площадки для скейтборда было обнаружено превышение ПДК паров ртути в 1,5–​90 раз на площади 100 кв. м. После этого площадку огородили, а вход на нее закрыли.