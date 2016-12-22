В Грозном госпитализировали 13 человек после отравления в кафе

В Грозном 13 человек отравились после того, как поели курицы в точке общественного питания. Об этом сообщили РБК в пресс-службе министерства здравоохранения Чечни.



Как отмечается в сообщении, такое число заболевших поступило в Республиканский клинический центр инфекционных болезней с 10 октября. Пациентам от 7 до 30 лет. «Предположительно, все они поели курицы в одной точке общественного питания», — сказал собеседник РБК.



В минздраве республики отметили, что последний отравившейся поступил в больницу 11 октября в состоянии средней тяжести. У него расстройство желудка и повышенная температура. В министерстве подчеркнули, что угрозы жизни пациентов нет, и их могут выписать в течение недели.



В роспотребнадзоре республики рассказали «РИА Новости», что отравившихся было 14 человек, среди которых двое детей. Они ели в одном из кафе Грозного курицу с соусом. После сообщения об отравлениях, сотрудники ведомства выехали и опечатали заведение. В роспотребнадзоре отметили, что такие действия смогли предотвратить дальнейшие отравления посетителей.