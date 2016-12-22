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Счетная палата раскритиковала работу судебных приставов
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Счетная палата раскритиковала работу судебных приставов
Общество, 07:00
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Счетная палата раскритиковала работу судебных приставов
Приставы не успевают взыскивать налоги и долги из-за перегрузки, взаимодействие с налоговиками и ГИБДД осложняют бюрократия и отсутствие софта. Только треть документов налоговиков дошла до приставов, часть бумаг — потеряна
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Работа с долгами

Счетная палата пришла к выводу, что взыскание налогов и долгов с физических лиц происходит недостаточно быстро. Аудиторы связывают это с высокой нагрузкой на приставов. Это следует из выводов по результатам проверки Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Счетной палатой, с которыми ознакомился РБК.

Проверка проводилась с мая по сентябрь, уточнили в департаменте пресс-службы и информации Счетной палаты. Предметом проверки стало исполнение судебных актов по взысканию налоговых и неналоговых доходов, и дебиторской задолженности. Представления Счетной палаты по итогам проверки были направлены в правительство, Минюст, ФНС и ФСПП.

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Общество

На момент проверки в информационной системе государственных и муниципальных платежей не было данных о начислениях почти по половине (91,8 млн) исполнительных производств в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей на сумму около 8,2 трлн руб.

При этом аудиторы выявили, что на одного россиянина трудоспособного возраста в среднем приходится два исполнительных производства с суммой обременения около 19 тыс. рублей.

Исполнительная арифметика

По информации Счетной палаты, в 2017 г. было возбуждено 60,2 млн. исполнительных производств (на 6 млн больше, чем в 2016 г.). Всего на исполнении в 2017 г. находилось 84,6 млн. исполнительных производств, что на 5,6 млн превышает показатель 2016 г.

Проверкой установлено 130,1 млн. случаев нарушения установленного 5-дневного срока перечисления ФССП денег взыскателям на 381,4 млрд руб.

Потерянные документы

Также Счетная палата обратила внимание на плохое взаимодействие между налоговой службой и приставами, особенно, в части «своевременности и полноты передачи материалов для принудительного взыскания задолженности по платежам физических лиц». По мнению проверяющих, это вызвано отсутствием единого программного продукта, позволяющего обмениваться информацией в процессе взыскания задолженности, формальностью сверок количества и суммы переданных и принятых к исполнению документов. Кроме того, среди причин плохого взаимодействия — отсутствие в судебных актах реквизитов, невозможность возбуждения исполнительного производства без судебного акта на бумаге, некорректное заполнение документов, а также их потеря.

Для проверки из отчетности ФНС была сделана выборка — 154 исполнительных листа. Все они имели статус отправленных в службу приставов. В реальности отправили и получили 49 документов. 10 документов были утрачены специалистами службы судебных приставов, 83 исполнительных документа не направлялись по разным причинам, их местонахождение было установлено налоговой службой только после запроса Счетной палаты, а пять исполнительных документов на момент завершения проверки так и не нашлись.

Также аудиторы раскритиковали взаимодействие приставов с ГИБДД. К примеру, в декабре 2017 г. из 1,5 млн исполнительных документов половина была направлена в ФССП с превышением установленного 10-дневного срока, отмечают в Счетной палате.

18-кратная перегрузка

Аудиторы связывают недочеты в работе приставов с большой нагрузкой. «За 6 месяцев 2018 года средняя нагрузка на одного судебного пристава-исполнителя составила 2435 исполнительных производств. Это 406 исполнительных производств в месяц, что в 18,3 раз превышает установленную норму (22,2 исполнительных производства в месяц). При этом надо отметить, что норма не менялась с 2002 года и не учитывает современный уровень автоматизации процессов деятельности судебных приставов», — отметил на коллегии аудитор Сергей Штогрин.

Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по общественному контролю Артем Кирьянов уверен, что нагрузку на приставов можно снизить с помощью увеличения штата. «Эта структура приносит определенный доход государству и каждый вложенный рубль даст отдачу», — уверен он. Кирьянов предлагает также провести более глубокую цифровизацию ведомства. «Тот уровень программного обеспечения, который существует сегодня, равнозначен ручному управлению базами данных», — отметил Кирьянов.

В отделе по взаимодействию со СМИ ФССП не смогли оперативно прокомментировать доклад Счетной палаты.

Авторы: Дмитрий Серков, Антон Фейнберг.
Теги: Счетная палата , проверка , судебные приставы
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