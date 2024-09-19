Вода у стен парламента: Дунай вышел из берегов в центре Будапешта

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В Будапеште начало затапливать набережные в центре города из-за подъема уровня воды в Дунае, передает издание Index. Затоплена в том числе набережная перед зданием венгерского парламента.

Премьер Виктор Орбан сообщил, что пиковых отметок река в венгерской столице достигнет в субботу, уровень воды будет держаться около недели. Частично перекрыты дороги и приостановлена навигация. Энергетическая компания MVM Group предупредила о возможных перебоях с газо- и электроснабжением. Городок Кисороши, входящий в столичный район Будапешт, оказался полностью отрезан паводком.

Наводнения в странах Центральной Европы начались из-за проливных дождей, которые продолжаются на протяжении нескольких дней. Паводки затронули Чехию, Австрию, Польшу, Румынию.