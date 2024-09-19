 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Вода у стен парламента: Дунай вышел из берегов в центре Будапешта

Появилось видео затопленных паводком набережных в Будапеште

Вода у стен парламента: Дунай вышел из берегов в центре Будапешта
Video

В Будапеште начало затапливать набережные в центре города из-за подъема уровня воды в Дунае, передает издание Index. Затоплена в том числе набережная перед зданием венгерского парламента.

Премьер Виктор Орбан сообщил, что пиковых отметок река в венгерской столице достигнет в субботу, уровень воды будет держаться около недели. Частично перекрыты дороги и приостановлена навигация. Энергетическая компания MVM Group предупредила о возможных перебоях с газо- и электроснабжением. Городок Кисороши, входящий в столичный район Будапешт, оказался полностью отрезан паводком.

«Наводнение десятилетия» в Центральной Европе. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Наводнения в странах Центральной Европы начались из-за проливных дождей, которые продолжаются на протяжении нескольких дней. Паводки затронули Чехию, Австрию, Польшу, Румынию.

Силовики задержали Владислава Бакальчука

Песков объяснил возвращение Кремля на YouTube

New York Times рассказала, как Израилю удалось взорвать гаджеты «Хезболлы»

Дональд Трамп расплатился биткоином за бургеры. Видео

Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца

ФСБ накрыла канал переправки африканцев в ЕС через Россию

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

Власти предложили убрать гольф, чирлидинг и массаж из уроков физкультуры

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Будапешт Венгрия наводнения потоп Дунай
Материалы по теме
В Чехии из-за наводнения перекрыли часть железных дорог
Общество
Кадры потопа в Европе, из-за которого погибли более 10 человек
Общество
«Наводнение десятилетия» в Центральной Европе. Фоторепортаж
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 102,04 (+0,53) Инвестиции, 18 сен, 17:52 Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 91,67 (+0,24) Инвестиции, 18 сен, 17:52
Politico узнало, зачем фон дер Ляйен нужно «контролировать все» в ЕКПолитика, 13:55
Названы черноморские курорты, где цены на дома за год выросли на четвертьНедвижимость, 13:52
Брянский губернатор попросил ФСБ проверить своего бывшего заместителяПолитика, 13:48
ФТС обнаружила в Подмосковье лабораторию по производству метадонаОбщество, 13:43
Вода у стен парламента: Дунай вышел из берегов в центре БудапештаОбщество, 13:37
Минобороны заявило об ударе по главному центру радиосвязи ГУР УкраиныПолитика, 13:22
Фильмы с Борисовым и Стояновым вошли в программу фестиваля «Маяк»Life, 13:21
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Яромир Ягр завершит карьеру в этом сезонеСпорт, 13:20
В ЕС предупредили, что зимой украинцы могут остаться без света и водыПолитика, 13:19
В МХТ имени А.П. Чехова опровергли госпитализацию ХабенскогоОбщество, 13:18
Во Франции заявили об отсутствии у Дурова интереса к контактам с РоссиейПолитика, 13:13
Solana представила новый криптосмартфон SeekerКрипто, 13:06
Силовики задержали Владислава Бакальчука⁠Общество, 12:58
Янина Павленко покинула пост главы ЯлтыПолитика, 12:55