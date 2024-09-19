Задержания участников группировки, переправлявшей людей из Африки в ЕС

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Силовики задержали участников группировки, которые помогали мигрантам перебраться из Африки в ЕС, сообщили в ФСБ. Они помогали африканцам за деньги приехать в Россию, а потом дальше поехать в Евросоюз.

На кадрах, которые показали в ФСБ, видны обыски в квартирах и домах предполагаемых участников. Среди них — этнические нигерийцы и российские граждане. Организатором в ФСБ назвали гражданина Нигерии, который занимал должность старшего преподавателя инженерной академии РУДН. Во время обысков силовики нашли «значительный объем миграционных документов»: паспорта граждан Нигерии, средства связи и компьютеры и деньги.