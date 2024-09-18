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Главным врагом хорошей улыбки россияне назвали цены у стоматологов

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Большинство россиян недовольны своей улыбкой, главным образом из-за оценки состояния своих зубов. К таким выводам пришли специалисты «Ренессанс Страхования» и исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру» в результате опроса.

Исследование показало, что большинство участников опроса в целом недовольны качеством своих зубов: 50% оценивают его как среднее, а 21% — ниже среднего. Около 38% респондентов сталкивались с критическими замечаниями по поводу своих зубов со стороны коллег или руководства.

Однако к стоматологам чаще двух раз в год обращаются только 32% респондентов, еще 34% делают это раз в год или реже. Около трети опрошенных (34%) заявили, что показывают зубы врачу только в случаях острой боли.

Исследование проводилось в мае 2024 года методом онлайн-анкетирования. В опросе приняли участие 2,4 тыс. респондентов — начальники отделов и руководители компаний в возрасте от 25 до 55 лет, проживающие в крупных городах России.

При этом главной причиной редкого посещения врача-стоматолога большинство участников опроса назвали высокую стоимость услуг — так ответили 59% респондентов. Больше половины опрошенных (57%) заявили, что для них «услышать счет за услуги» гораздо страшнее самого процесса лечения.

Цены на стоматологические услуги считают высокими 74% респондентов. По их мнению, стоимость пломбы не должна превышать 3 тыс. руб., еще 24% считают максимальной справедливой стоимостью пломбы 5 тыс. руб.

18% заявили, что ездили лечить зубы в другой город, регион или страну, из них половина — из соображений экономии.

Еще одна причина редких визитов в кабинет стоматолога — страх перед болью. Он останавливает от более частого посещения врача около 36% респондентов. Причем самой пугающей процедурой участники опроса назвали удаление зуба — так ответили 80% респондентов.

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