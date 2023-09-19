Обсерваторию в Татарстане внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Построенную на рубеже XX—XIX обсерваторию Казанского федерального университета признали объектом всемирного наследия ЮНЕСКО — теперь в Татарстане четыре таких, всего в России — 31

Астрономическая обсерватория Казанского федерального университета (Фото: Казанский федеральный университет / сайт "Всемирное наследие ЮНЕСКО")

Астрономическую обсерваторию имени В. П. Энгельгардта Казанского федерального университета (КФУ) внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

«Этот комплекс олицетворяет непрерывную связь между историей, наукой и культурой от новаторской работы в развитии астрономии, астрофизики, космической геодезии в XIX — начале XXI в. до наших дней», — отметила она.

Решение было принято в ходе 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая проходит в Саудовской Аравии. Эта сессия должна была пройти в прошлом году в Казани, но ее перенесли.

Теперь в России находится 31 объект всемирного культурного наследия. Четыре из них расположены на территории Татарстана: помимо обсерватории, это Казанский Кремль (2000), историко-археологический комплекс «Болгар» (2014) и монастырь в городе-острове Свияжск (2017).

В Казанском университете появилась первая в России кафедра астрономии: ее в 1810 году основал австрийский астроном Йозеф Иоганн Литтров. В течение XIX века обсерватории на территории университета находились в различных зданиях. Те, что попали в список ЮНЕСКО, заложили в 1899 году. В то время участок, где началось строительство, находился в 20 км от Казани. Торжественное открытие обсерватории состоялось 21 сентября 1901 года. В последующем комплекс расширился, например, были построены здания для астрографа и гелиометра, а также библиотека.

Обсерваторию назвали в честь доктора астрономии Василия Энгельгардта, «содействовавшего ее утверждению и обеспечившего ее будущность». Сейчас она тоже находится за городом, в поселке Октябрьский Зеленодольского района, там действует не только обсерватория, но и планетарий.