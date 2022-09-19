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Умер рекордсмен по длительности полета в космос Валерий Поляков
Валерий Поляков
Умер Герой Советского Союза, Герой России и обладатель мирового рекорда по длительности полета в космос (437 суток) Валерий Поляков, говорится в сообщении «Роскосмоса» в Telegram-канале.
«Он жил и работал на орбитальной станции «Мир» 437 суток, что является абсолютным рекордом продолжительности пребывания в космосе за один полет, — сообщили в госкорпорации. — Всего в активе рекордсмена — две космических экспедиции общей продолжительностью 678 суток 16 часов. Его исследования помогли доказать, что человеческий организм готов к полетам не только на околоземную орбиту, но и в дальний космос».
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