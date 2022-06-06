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Умер космонавт и дважды Герой СССР Валерий Рюмин

Рюмин установил несколько рекордов по времени пребывания в космосе, он работал на станциях «Салют-6» и «Мир»
Валерий Рюмин
Валерий Рюмин (Фото: Александр Моклецов / РИА Новости)

Умер дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Валерий Рюмин, сообщила пресс-служба «Роскосмоса». Ему было 82 года.

Рюмин руководил полетами станций «Салют-7» и «Мир», был руководителем программ «Мир — NASA» и «Мир — Шаттл».

Валерий Рюмин родился в 1939 году в Комсомольске-на Амуре. В 1958-м окончил Калининградский механический техникум, затем факультет электроники и счетно-решающей техники Московского лесотехнического института и устроился на работу в ОКБ-1, занимавшееся конструированием космических кораблей (ныне корпорация «Энергия»). Там, в частности, участвовал в разработке орбитальных станций и космического корабля для облета Луны.

В 1973 году попал в отряд космонавтов. Совершил четыре космических полета общей продолжительностью 371 сутки 17 часов 26 минут, выходил в открытый космос. В первый полет отправился на корабле «Союз-25», который из-за неисправности так и не смог состыковаться с орбитальной станцией «Союз-6». Но уже в 1979 году, во время командировки на «Салют-6», сумел становить рекорд по продолжительности пребывания в космосе — 177 суток 1 час и 20 минут. В 1980 году вновь поставил рекорд по суммарному времени пребывания в космосе — более 361 суток.

С октября 1994 по октябрь 1998 года был руководителем программ «Мир — NASA» и «Мир — Шаттл» с российской стороны. Свой последний полет совершил в 1998-м на американском космическим шаттле Discovery с международным экипажем.

До 2009 года продолжал работать заместителем генерального конструктора РКК «Энергия» и руководил программой МКС.

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
космонавт МКС РКК Энергия
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