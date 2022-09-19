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В Курске число погибших из-за урагана увеличилось до двух

Тело второго погибшего из-за урагана в Курске обнаружено под упавшим деревом, сообщила пресс-служба областной администрации.

«Под упавшим деревом обнаружен еще один погибший. Подробности будут уточнены позже», — говорится в сообщении.

Ранее региональное СК сообщило о гибели подростка 2004 года, который находился в комнате общежития, однако из-за урагана кусок дерева разбил окно и попал ему в живот. «Он скончался на месте», — указали в ведомстве.

В Курске во время грозы погиб подросток из-за разбившего окно дерева
Общество

Гроза в Курске началась около 20:00 18 сентября. Мощный дождь сопровождался сильными молниями и ветром. Через час непогода стихла. В первой половине дня в Курске в течение нескольких часов также шел ливень, были подтоплены дороги.

В телеграм-канале администрации области сообщили, что из-за непогоды без электричества остались 87 населенных пунктов Курской области, в которых проживает больше 5 тыс. человек.

Теги
ураган гроза Курск Курская область
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