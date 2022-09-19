В Новосибирске 8 человек пострадали при утечке аммиака на хладокомбинате
В здании Новосибирского хладокомбината произошла утечка аммиака, пострадали восемь человек. Об этом сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по Новосибирской области.
«В 11:36 поступило сообщение об утечке аммиака. На месте стянуты силы и средства, проводится разведка. Предварительно известно, что самостоятельно трубопровод с аммиаком был перекрыт. 300 человек эвакуировались, восемь человек с легкой степенью тяжести были госпитализированы в ГКБ № 34», — сообщили РБК в МЧС.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу минздрава Новосибирской области и направил запрос в Новосибирский хладокомбинат.
Новосибирский хладокомбинат — один из крупнейших логистических комплексов за Уралом по обработке, хранению и реализации продуктов питания, говорится на сайте предприятия. Основное назначение складского комплекса — обеспечение нужд государственного резерва.
Кроме того, хладокомбинат сотрудничает с более чем 100 компаниями, которые хранят на нем мороженое, продукты глубокой заморозки, консервы, мясо, рыбную, молочную продукцию и др.
Аммиак — бесцветный газ с резким запахом, температура плавления — 80 градусов по Цельсию, температура кипения — 36 градусов. При испарении жидкого аммиака поглощается большое количество теплоты, поэтому его используют в холодильных установках.
Смесь аммиака с воздухом взрывоопасна. Вещество хорошо растворяется в воде, спирте и ряде других органических растворителей. Жидкий аммиак вызывает сильные ожоги кожи, пары опасны при вдыхании.
При остром отравлении аммиак поражает глаза и дыхательные пути, при высоких концентрациях возможен летальный исход. Вызывает кашель, удушье, при высокой концентрации паров — возбуждение, бред.