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Общество ,  
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В Новосибирске 8 человек пострадали при утечке аммиака на хладокомбинате

Из-за утечки аммиака в здании Новосибирского хладокомбината пострадали восемь человек
На хладокомбинате, основной целью которого заявлено обеспечение нужд государственного резерва, произошла утечка аммиака. Восемь человек пострадали, еще 300 удалось самостоятельно эвакуироваться с предприятия
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

В здании Новосибирского хладокомбината произошла утечка аммиака, пострадали восемь человек. Об этом сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по Новосибирской области.

«В 11:36 поступило сообщение об утечке аммиака. На месте стянуты силы и средства, проводится разведка. Предварительно известно, что самостоятельно трубопровод с аммиаком был перекрыт. 300 человек эвакуировались, восемь человек с легкой степенью тяжести были госпитализированы в ГКБ № 34», — сообщили РБК в МЧС.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу минздрава Новосибирской области и направил запрос в Новосибирский хладокомбинат.

Новосибирский хладокомбинат — один из крупнейших логистических комплексов за Уралом по обработке, хранению и реализации продуктов питания, говорится на сайте предприятия. Основное назначение складского комплекса — обеспечение нужд государственного резерва.

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Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости

Кроме того, хладокомбинат сотрудничает с более чем 100 компаниями, которые хранят на нем мороженое, продукты глубокой заморозки, консервы, мясо, рыбную, молочную продукцию и др.

Аммиак — бесцветный газ с резким запахом, температура плавления — 80 градусов по Цельсию, температура кипения — 36 градусов. При испарении жидкого аммиака поглощается большое количество теплоты, поэтому его используют в холодильных установках.

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Смесь аммиака с воздухом взрывоопасна. Вещество хорошо растворяется в воде, спирте и ряде других органических растворителей. Жидкий аммиак вызывает сильные ожоги кожи, пары опасны при вдыхании.

При остром отравлении аммиак поражает глаза и дыхательные пути, при высоких концентрациях возможен летальный исход. Вызывает кашель, удушье, при высокой концентрации паров — возбуждение, бред.

Авторы
Теги
Анастасия Серова Анастасия Серова, Наталья Демченко Наталья Демченко
аммиак утечка пострадавшие
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