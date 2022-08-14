На Юго-Востоке Москвы жители пожаловались на утечку неизвестного вещества

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Жильцы жилого дома по на улице 40 лет Октября пожаловались на утечку неизвестного вещества. В пресс-службе ГУ МЧС столицы сообщили РБК, что им поступил вызов в дом 11 по этому адресу.

«Была заявка на пр. 40-летия Октября, дом 11. Наши подразделения сейчас на месте, проводят проветривание подъездов», — говорится в сообщении.

Ранее ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что трое жильцов дома и несколько врачей отравились неизвестным веществом.

«Троим жителям дома на улице 40 лет Октября стало плохо, они вызвали скорую помощь, но врачи также почувствовали недомогание. В настоящее время всех жильцов подъезда эвакуировали на улицу», — говорится в сообщении.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что причиной отравления в доме по улице 40-летия Октября стало повышенное содержание в воздухе угарного газа.

«Превышение паров угарного газа на проспекте 40 лет Октября, 11 стало причиной отравления троих человек, а также приехавших на вызов врачей скорой помощи», — говорится в сообщении. По словам источника, образование паров угарного газа произошло в подвале дома. Из дома эвакуировали 40 человек.

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В тоже время агентство «Москва» пишет об утечке неизвестного вещества по проспекту 60-летия Октября. Издание со ссылкой на источники сообщает, что из здания эвакуировали около 20 человек.