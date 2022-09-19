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Более 40 человек пострадали в Японии из-за тайфуна «Нанмадол»

По меньшей мере 43 человека пострадали в Японии из-за тайфуна «Нанмадол», который обрушился на остров Кюсю и движется на северо-восток страны, передает телеканал NHK.

Кроме этого, более 300 тыс. домохозяйств на острове Кюсю и в регионе Тюгоку остались без света из-за обрыва проводов и других последствий стихии.

В Японии решили эвакуировать более 2 млн человек из-за тайфуна «Нанмадол»
Общество
Фото:EPA / ТАСС

Ранее 18 сентября почти 2,5 млн жителей острова Кюсю, префектур Кагосима, Миядзаки и Кумамото получили рекомендации покинуть свои дома и переместиться в эвакуационные центры.

Скорость ветра на территории, которую покрывает тайфун, достигает 50 м/с с порывами до 70 м/с. В центре шторма скорость ветра достигает 198 км/ч с порывами до 270 км/ч, пишет Reuters со ссылкой на главное метеорологическое управление Японии.

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