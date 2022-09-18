В Японии решили эвакуировать более 2 млн человек из-за тайфуна «Нанмадол»
Власти нескольких префектур японского острова Кюсю рекомендовали более чем 2 млн жителей покинуть свои дома на фоне приближения к региону тайфуна «Нанмадол», передает телеканал NHK.
Рекомендации разослали жителям префектур Кагосима, Миядзаки и Кумамото. Уже вывезенных людей разместили в специальных эвакуационных центрах.
Сейчас «Нанмадол» находится к югу от Кагосимы, куда, как ожидают синоптики, придется основной удар. Скорость ветра на территории, которую покрывает тайфун, достигает 50 м/с с порывами до 70 м/с. В центре шторма скорость ветра достигает 198 км/ч с порывами до 270 км/ч, пишет Reuters со ссылкой на главное метеорологическое управление Японии.
Сейчас тайфун продвигается севернее со скоростью 20 км/ч. Синоптики полагают, что стихия достигнет суши около 18:00 18 сентября. Затем тайфун будет продвигаться на север и к середине дня 21 сентября покинет основные японские острова.
По данным главного метеорологического управления Японии, тайфун должен приблизиться к Кагосиме к полудню 18 сентября. Ведомство предупредило о возможных обрушениях жилых домов из-за сильного ветра. Людям посоветовали найти надежные убежища и держаться подальше от окон.
В некоторых районах Кюсю порывы ветра уже достигают 40 м/с, там идут сильные дожди. Синоптики полагают, что за время прохождения тайфуна на острове Сикоку может выпасть до 500 мм осадков, а в северных районах Кюсю — до 400. Меньше всего тайфун ударит по Токио и прилежащему к нему региону Канто-Косин — там выпадет до 150 мм осадков.
Высота волн в южной части Кюсю сейчас достигает 14 м. Главное метеорологическое бюро не объявляло угрозу цунами, но в Twitter предупредило о «рекордно» сильных дождях и ветре, а также высоких волнах. Официальный представитель управления Рюта Курора назвал тайфун «беспрецедентным» по масштабам для страны.
Как отмечает Reuters, японские СМИ зовут «Нанмадол» тайфуном № 14, по количеству уже прошедших в сезоне.