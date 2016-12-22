В центре Нальчика прошла акция из-за конфликта в селе Кёнделен

В Нальчике на центральной городской площади прошла акция из-за событий в селе Кёнделен, рассказал РБК автор сайта «Другой Нальчик» Алим Пшибиев.

«Я подъехал на час позже [с момента начала акции]. Там было около 300 человек. Было очень много полиции, приехала Росгвардия на автобусах», — отметил он.

По словам Пшибиева, во время акции к людям пришел министр образования, науки и по делам молодежи республики Арсен Алакаев. «У них состоялся диалог», — добавил он. «Немного потолкались с полицией, но ничего такого серьезного не было. Все потихоньку разошлись», — заключил Пшибиев.

В пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарии и пресс-службе Северо-Кавказского округа Росгвардии не ответили на звонки РБК.

Видео: news_r.ru • / Instagram

По данным издания «Кавказский узел», люди вышли к зданию правительства Кабардино-Балкарии и потребовали разобраться в межнациональном конфликте близ селения Кёнделен. Там произошли столкновения между местными жителями и силовиками. Причиной для волнений стал конный поход в честь 310-летия Канжальской битвы, который жители Кёнделена отказались пропускать через населенный пункт.

По факту событий в Кёнделене Следственный комитет уже начал проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщает местное агентство «Регион Online», после задержаний в Кёнделене на трассе «Кавказ» на развилке в сторону Нальчика произошла перестрелка. По данным издания, в столицу Кабардино-Балкарии были отправлены бойцы ОМОНа и Росгвардии из Северной Осетии. «Регион Online» также сообщает о по меньшей мере девяти пострадавших. Издание со ссылкой на очевидцев утверждает, что в Нальчик прибыли жители Чечни и Ингушетии. Официального подтверждения данных этого агентства не поступало.​