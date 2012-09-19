Сайт журнала с карикатурами на Мухаммеда атаковали хакеры

Хакеры атаковали сайт французского сатирического журнала Charlie Hebdo, который сегодня опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда, сообщает Associated Press. "Сайт заблокирован из-за того, что он подвергся атаке. Вероятно, речь идет о более массивной атаке, чем это было в 2011г.", — сообщил редактор издания Стефан Шарбонье. Отметим, год назад публикация похожих рисунков привела еще и к поджогу редакции.

Ранее в среду сообщалось, что после выхода скандального выпуска Charlie Hebdo к офису журнала в Париже в ожидании протеста мусульман были стянуты отряды спецназа. При этом ни руководство издания, ни власти Франции не видят в публикации серьезных причин для недовольства. Так, премьер-министр Жан-Марк Эро призвал всех недовольных обращаться в суд.

Тем не менее официальный Париж закрывает свои посольства и школы в 20 странах уже в пятницу, 21 сентября. Напомним, французский еженедельник Charlie Hebdo в среду, 19 сентября, опубликовал на своих страницах карикатуры на пророка Мухаммеда и исповедующих ислам. Главная иллюстрация - пародия на фильм "Неприкасаемые" об инвалиде и его темнокожем помощнике: на обложке журнала имам сидит в инвалидной коляске, которую везет ортодоксальный иудей.

Мусульманский священник при этом говорит: "Ничего смешного", а рядом расположена надпись "Неприкасаемые-2". Кроме того, в журнале содержатся карикатуры на пророка Мухаммеда в обнаженном виде. На сайте издания отмечается, что провокационные комиксы, озаглавленные как "Мухаммед снимает кино", находятся в рубрике "Фундаментализм". Игра слов в переносном смысле переводится как "Мухаммед устроил цирк".

Стоит отметить, что в 2005г. в ходе подобного инцидента с карикатурами на Мухаммеда погибли 50 человек. Тогда художник Курт Вестергаард изобразил исламского пророка с тюрбаном в виде бомбы. Карикатуры были напечатаны в датской газете Jyllands Posten, а затем перепечатаны некоторыми другими европейскими изданиями. В результате в нескольких мусульманских странах посольства Дании подверглись нападениям.