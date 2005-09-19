Шварценеггер вышел на тропу войны с ожирением

Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер намерен всерьез взяться за улучшение здоровья и фигуры подрастающего поколения. В планах “терминатора’ - полностью запретить продажу газированных напитков в школах возглавляемого им штата.

Бывший легендарный голливудский актер, а ныне глава штата Калифорния, вступил в бой с таким малоприятным явлением, как подростковое ожирение. Причину возникновения лишнего веса не только у детей, но и у их родителей Шварценеггер видит в неправильном питании.

Некоторое время назад губернатор уже издал закон, запрещающий продажу “фаст-фуда” в школьных столовых. Теперь глава штата предпринял второй шаг по внедрению своей здоровой программы. "Мы намерены раз и навсегда покончить с проблемой ожирения в Калифорнии", - заявил Шварценеггер в интервью журналистам.

Новый закон, который был принят в минувший четверг, предписывает пунктам питания, расположенным в детских учебных учреждениях, заменить нездоровую и вредную пищу натуральными продуктами. По мнению Шварценеггера, питьевой рацион учеников должен состоять из молока, фруктовых соков и минеральной воды.

Врачи, со своей стороны, отмечают, что, несмотря на запрет продажи газировки на территории школ, эта мера вряд ли поможет в полном объеме вылечить детей от ожирения или предотвратить его развитие. Однако новый закон, безусловно, не может не заслуживать уважения, как и любая мера в рамках борьбы за здоровый образ жизни подрастающего поколения.

По материалам Reuters