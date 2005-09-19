Шварценеггер вышел на тропу войны с ожирением

Бывший легендарный голливудский актер, а ныне глава штата Калифорния, вступил в бой с таким малоприятным явлением, как подростковое ожирение. Причину возникновения лишнего веса не только у детей, но и у их родителей Шварценеггер видит в неправильном питании.
Некоторое время назад губернатор уже издал закон, запрещающий продажу “фаст-фуда” в школьных столовых. Теперь глава штата предпринял второй шаг по внедрению своей здоровой программы. "Мы намерены раз и навсегда покончить с проблемой ожирения в Калифорнии", - заявил Шварценеггер в интервью журналистам.
Новый закон, который был принят в минувший четверг, предписывает пунктам питания, расположенным в детских учебных учреждениях, заменить нездоровую и вредную пищу натуральными продуктами. По мнению Шварценеггера, питьевой рацион учеников должен состоять из молока, фруктовых соков и минеральной воды.
Врачи, со своей стороны, отмечают, что, несмотря на запрет продажи газировки на территории школ, эта мера вряд ли поможет в полном объеме вылечить детей от ожирения или предотвратить его развитие. Однако новый закон, безусловно, не может не заслуживать уважения, как и любая мера в рамках борьбы за здоровый образ жизни подрастающего поколения.
По материалам Reuters