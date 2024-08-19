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Умер напарник Познера по телемостам СССР — США Фил Донахью

Умер американский соведущий Познера в телемостах СССР — США Фил Донахью
Донахью считают первопроходцем жанра ток-шоу, в одном из телемостов с ним прозвучала фраза об отсутствии секса в СССР. Позднее он признался, что общаться с советскими гражданами было «даже интереснее, чем с гомосексуалистами»
Фил Донахью
Фил Донахью (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

На 89-м году жизни после продолжительной болезни умер американский журналист Фил Донахью, сообщила его семья, передает телеканал NBC.

Он скончался у себя дома в окружении семьи. «Это был мой близкий друг, и я совершенно никаких комментариев по этому поводу не даю, извините», — сказал агентству ТАСС журналист Владимир Познер.

В 1987 году Донахью пять раз выступил ведущим с американской стороны телемостов США — СССР.

«Говорить с представителями «империи зла» было для нас потрясающе интересно. В каком-то смысле это было даже интереснее, чем говорить с гомосексуалистами или атеистами, которых презирали американцы», — признался он позднее своему соведущему Владимиру Познеру.

Во время одного из телемостов с Донахью прозвучала знаменитая фраза «в СССР секса нет». Речь тогда шла о сексуализированной рекламе, которая, по оценке участницы из США, была широко распространена в американском телеэфире. Американка тогда поинтересовалась, как с этим обстоит дело в СССР. Советская девушка заявила в ответ: «Секса у нас нет, и мы категорически против этого!» «Это ошибка», — отреагировал Познер. Смех и аплодисменты заглушили вторую часть фразы девушки — «у нас есть любовь».

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Владимир Познер

Донахью считается изобретателем формата дневных ток-шоу с участием аудитории в их современном представлении. Его «Шоу Фила Донахью» (затем просто «Донахью») стало одной из влиятельнейших передач своего времени в США. Журналист экспериментировал с форматами: к примеру, одно шоу он вел в платье. Со временем рейтинги шоу начали падать. В 1996 году программу закрыли.

В мае журналиста удостоили президентской медали Свободы. Это высшая гражданская награда США, которая вручается «лицам, внесшим образцовый вклад в процветание, ценности или безопасность Соединенных Штатов, мир во всем мире или другие значимые общественные, государственные или частные начинания». «Он помог изменить сердца и умы посредством честного и открытого диалога», — сказал президент Джо Байден.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Фил Донахью телемост США СССР Владимир Познер
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