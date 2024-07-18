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Общество ,  
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Познер рассказал о своем здоровье после сообщений о раке и госпитализации

Владимир Познер
Владимир Познер (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Телеведущий и журналист Владимир Познер в своем телеграм-канале опроверг информацию о госпитализации и онкологическом диагнозе.

Познер отметил, что информацию о своей болезни прочитал в СМИ. В сообщениях говорилось, что он «попал в больницу» и у него «якобы диагностировали «злокачественную эпителиому кожи».

«Хочу сообщить, что сообщение о моей болезни — полное вранье. Я не в больнице, а нахожусь на международном семинаре и абсолютно здоров», — написал журналист.

Ранее супруга Познера Надежда Соловьева сообщала РБК о недостоверности подобной информации.

Супруга Познера опровергла его госпитализацию из-за рака
Общество
Владимир Познер

О госпитализации журналиста и онкологическом заболевании сообщил телеграм-канал Mash.

90-летний Познер в середине 1980-х был ведущим телемостов «Ленинград — Сиэтл» и «Ленинград — Бостон». В 1990-е вел вместе с американским журналистом Филом Донахью передачу «Познер и Донахью» на телеканале CNBC. В начале 2000-х был ведущим ток-шоу «Времена» на «Первом канале».

С осени 2008 года на «Первом канале» выходила авторская передача «Познер». После начала военных действий на Украине программа перестала выходить, так как, по словам журналиста, канал стал «информационным и останется таковым до завершения так называемой спецоперации».

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Владимир Познер госпитализация Здоровье
Владимир Познер фото

Владимир Познер

журналист, телеведущий, писатель
1 апреля 1934 года
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