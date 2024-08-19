В Стерлитамаке произошел взрыв на газопроводе

На нефтехимическом заводе в Стерлитамаке произошел взрыв с последующим возгоранием. Предварительно, пострадали три человека. В МЧС назвали причиной разгерметизацию линии газопровода

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На газопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода (СНХЗ) произошел взрыв, предварительно пострадали три человека, сообщили в городской администрации.

«19 августа в 11:26 в районе Уфимского тракта, 4 произошел взрыв на продуктопроводе СНХЗ. По предварительной информации, есть трое пострадавших. В настоящее время на месте происшествия работают все экстренные службы города», — говорится в сообщении.

Как сообщили РБК в пресс-службе МЧС России, в районе Уфимского тракта в Стерлитамаке пожарные тушат «факельное горение». «Предварительно, на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим факельным горением сжиженного газа», — рассказали в ведомстве.

К ликвидации пожара привлекли 20 специалистов и шесть единиц техники. Позднее в МЧС сообщили о локализации возгорания.

РБК направил запрос в Стерлитамакский нефтехимический завод.