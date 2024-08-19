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В Стерлитамаке произошел взрыв на газопроводе

На нефтехимическом заводе в Стерлитамаке произошел взрыв с последующим возгоранием. Предварительно, пострадали три человека. В МЧС назвали причиной разгерметизацию линии газопровода

В Стерлитамаке произошел взрыв на газопроводе
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На газопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода (СНХЗ) произошел взрыв, предварительно пострадали три человека, сообщили в городской администрации.

«19 августа в 11:26 в районе Уфимского тракта, 4 произошел взрыв на продуктопроводе СНХЗ. По предварительной информации, есть трое пострадавших. В настоящее время на месте происшествия работают все экстренные службы города», — говорится в сообщении.

Как сообщили РБК в пресс-службе МЧС России, в районе Уфимского тракта в Стерлитамаке пожарные тушат «факельное горение». «Предварительно, на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим факельным горением сжиженного газа», — рассказали в ведомстве.

К ликвидации пожара привлекли 20 специалистов и шесть единиц техники. Позднее в МЧС сообщили о локализации возгорания.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

РБК направил запрос в Стерлитамакский нефтехимический завод.

СНХЗ основан в 1958 году, входит в группу компаний «Росхим». Он специализируется на производстве товаров малотоннажной химии. Среди основных видов выпускаемой продукции — бутадиен-стирольные каучуки «Агипол», фенольные антиоксиданты «Агидол», высокооктановые добавки к топливу МТБЭ, авиационный бензин марки Avgas-100LL и Б-91/115. В феврале 2024 года АО «Стерлитамакский нефтехимический завод» объединилось с АО «Синтез-Каучук» с целью «консолидации возможностей привлечения денежных средств и реализации более крупных проектов». По итогам 2020 года выручка СНХЗ составила 9,25 млрд руб., чистая прибыль — 1,34 млрд руб.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Анастасия Серова Анастасия Серова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Россия Стерлитамак Башкортостан взрыв газопровод
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