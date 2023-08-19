В ФРГ не признали живым пропавшего владельца OBI из-за фото в Москве

Прокуратура не стала отменять заявление о том, что Карл-Эриван Хауб, который пропал в 2018 году в Альпах, мертв, несмотря на полученные журналистами фото 2021 года из Москвы, на которых с вероятностью 90% запечатлен бизнесмен

Карл-Эриван Хауб (Фото: Malte Ossowski / SVEN SIMON / www.imago-images.de / Global Look Press)

Прокуратура Кельна отказалась отменять заявление о смерти пропавшего в Альпах в 2018 году немецкого миллиардера Карла-Эривана Хауба после сообщений о том, что он был замечен в Москве, сообщает Stern.

«Не было обнаружено никаких конкретных и доступных для проверки доказательств того, что пропавший выжил после того, как было объявлено о его смерти», — цитирует журнал сообщение прокуратуры.

Карл-Эриван Хауб вместе с младшим братом Кристианом управлял компанией Tengelmann Group (OBI, Kaiser's и другие бренды). В 2018-м Forbes оценивал состояние семьи Хаубов в $6,4 млрд.

58-летний бизнесмен пропал без вести на горе Маттерхорн в швейцарских Альпах в 2018 году. Последний раз его видели живым 7 апреля, он был на подъемнике с лыжами и рюкзаком. После этого Хауб не вернулся в отель, и на следующее утром в полицию сообщили о его пропаже. Поиски были прекращены в октябре того же года.

Заявление о признании пропавшего мертвым подала его семья. В 2021-м окружной суд Кельна удовлетворил это прошение.

Однако журналисты Stern и телеканала RTL обнаружили снимки из Москвы, датированные 2021 годом, человек на которых был идентифицировано с вероятностью 90% как Хауб. Их предоставил источник, связанный с ФСБ. Кроме того, расследователи нашли информацию о выплатах Кристиана Хауба следователям, которые расследовали смерть его брата и хотели доказать, что он все еще жив. Также им стало известно, что в марте 2018-го, после смерти отца, Хауб стал регулярно звонить в Россию.

Прокуратура заявила, что не смогла проверить подлинность фотографий, так как они были недоступны или их невозможно было получить. Автор расследования, Лив фон Беттичер, заявила, что с ней по данному вопросу не связывались.