Столицу Крыма затопило из-за сильного ливня

19 и 20 августа в республике действует штормовое предупреждение из-за мощных дождей и ветра. Накануне из-за обильных осадков затопило Ялту

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В Симферополе начался сильный дождь с грозой и градом, улицы города затопило. На кадрах, которые пользователи публикуют в социальных сетях, видно, как по дорогам стекают сильные потоки, машины едут, а люди идут в воде, также жители города показывают выпавший град.

На 19–20 августа в Крыму объявили штормовое предупреждение в связи с ожидающимися сильными ливнями, грозами, градом и шквалистым ветром до 15–20 м/с. В МЧС указали, что из-за непогоды возможен подъем уровней воды в реках северного предгорья (где расположен Симферополь) и южного берега полуострова. Кроме того, ведомство допустило возникновение подтоплений, аварий на объектах энергетики и ЖКХ, ДТП и других неблагоприятных событий.

Накануне, 18 августа, мощный ливень прошел на черноморском побережье полуострова, в Ялте. За три часа в городе выпало 85 мм осадков, были зафиксированы локальные подтопления на дорогах, в том числе на набережной.

Этим летом в Симферополе уже были сильные ливни: в конце июня в городе из-за них даже объявляли режим ЧС. Тогда обильные осадки прошли не только в столице республики, но и в соседних районах — Белогорском и Бахчисарайском, а также в Алуште. В них выпало от половины до месячной нормы осадков.