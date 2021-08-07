Эксперты оценили данные о заразившем 1500 человек суперраспространителе

Сложно сказать, как рассчитаны данные о том, что один человек заразил 1,5 тыс. других, сошлись во мнении опрошенные РБК эксперты. Ранее о таком случае «суперраспространения» COVID-19 сообщили в филиале «Вектора» в Екатеринбурге

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Информация о случае, когда один человек в России заразил коронавирусом 1,5 тыс. других, очень условная, заявили опрошенные РБК эксперты.

Ранее о таком случае рассказал руководитель филиала научного центра «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семенов. По его словам, это максимальный случай суперраспространения, зарегистрированный в стране. В каком регионе это произошло, Семенов не уточнил. РБК обратился за комментарием в Роспотребнадзор.

«Чтобы определить, скольких заразил один человек, нужно изучать все его контакты в изолированном обществе. Величина очень условная. Вероятно, 1,5 тыс. человек находились в закрытом пространстве, куда пришел один зараженный, — иначе сложно сказать, как это считалось», — отметила в разговоре с РБК директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

По ее словам, такой расчет можно провести только в экспериментальных условиях, также показатель легко определить, когда люди находились в закрытом пространстве, например на круизном корабле.