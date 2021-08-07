Эксперты оценили данные о заразившем 1500 человек суперраспространителе
Сложно сказать, как рассчитаны данные о том, что один человек заразил 1,5 тыс. других, сошлись во мнении опрошенные РБК эксперты. Ранее о таком случае «суперраспространения» COVID-19 сообщили в филиале «Вектора» в Екатеринбурге
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Информация о случае, когда один человек в России заразил коронавирусом 1,5 тыс. других, очень условная, заявили опрошенные РБК эксперты.
Ранее о таком случае рассказал руководитель филиала научного центра «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семенов. По его словам, это максимальный случай суперраспространения, зарегистрированный в стране. В каком регионе это произошло, Семенов не уточнил. РБК обратился за комментарием в Роспотребнадзор.
«Чтобы определить, скольких заразил один человек, нужно изучать все его контакты в изолированном обществе. Величина очень условная. Вероятно, 1,5 тыс. человек находились в закрытом пространстве, куда пришел один зараженный, — иначе сложно сказать, как это считалось», — отметила в разговоре с РБК директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
В замкнутом пространстве, в духоте или при высокой влажности уровень заражаемости повышается, продолжила эксперт. К примеру, если инфицированный находится в большом скоплении людей, например в метро во время часа пик, он может заразить большое количество людей, в ряде случаев — сотни, отметила она. К распространителям вируса, которые заражают особенно многих людей, по словам Попович, относятся те, кто «не защищает себя и не думает об окружающих».
В свою очередь руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов усомнился в том, что есть доказательства того, что 1,5 тыс. человек заразил именно один носитель.
«Филиал научного центра «Вектор» в Екатеринбурге сравнительно небольшой, и пока за заявлением не стоит серьезных публикаций, я отношусь к данным с недоверием. Нужно убедиться, что именно тем вариантом вируса именно от этого носителя произошло распространение на такое количество человек, должно появиться серьезное подтверждение», — сказал РБК Чепурнов.
По его словам, существование суперраспространителей вирусов — известный феномен. «Обычный человек заражает одного-троих, в то же самое время известны случаи, когда суперраспространитель заражал около 200 человек. Это подтверждалось еще во времена, когда не было ПЦР, доказывалось эпидемиологически», — отметил эксперт.
По его словам, феномен суперраспространителей может быть связан со множеством факторов, есть целый ряд теорий.
«Предполагаю, что происходит это в силу неких физиологических свойств слюны человека, которые придают определенные свойства создаваемому им воздушно-капельному аэрозолю. Размеры аэрозольной частицы играют критическую роль не только при летании, но и в вопросе глубины вхождения в дыхательные пути «контрагента», заражаемого человека», — сказал эксперт.
Так, крупные капли из аэрозоля быстро оседают на земле и поверхностях, а у суперраспространителей могут создаваться частицы аэрозоля, которые обладают оптимальным размером для проникновения на определенную глубину дыхательного тракта при вдыхании, предположил он. Помимо этого, на распространение коронавируса влияет ношение масок и соблюдении дистанции, подчеркнул Чепурнов.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом