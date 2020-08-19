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Пандемия коронавируса ,  
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В России четвертый день подряд выявили менее 5 тыс. зараженных COVID-19

За сутки в стране зафиксировали 4828 случаев заражения коронавирусом. Последний раз в России выявляли более 5 тыс. заболевших 15 августа
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Количество заболевших COVID-19 в России с подтвержденным диагнозом за прошедшие сутки увеличилось на 4828 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Всего в стране за все время пандемии COVID-19 заболел 937 321 человек.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

За последние 24 часа заразившихся обнаружили во всех 85 российских регионах. 1230 (25,5%) от общего числа заболевших не имели клинических проявлений болезни. Суточный прирост заразившихся составил 0,5%.

Последний раз, когда в России фиксировали более 5 тыс. случаев заражения, — 15 августа. Тогда в стране выявили 5061 заболевшего. На следующий день коронавирус обнаружили у 4969 человек, 17 августа — у 4892, 18 августа — 4748.

Список регионов, где за минувшие сутки выявили наибольшее число заразившихся коронавирусом, выглядит следующим образом:

Москва — 691;
Санкт-Петербург — 162;
Московская область — 151;
Свердловская область — 147;
Нижегородская область — 138;
Ставропольский край — 135;
Ростовская область — 126;
Красноярский край — 115;
Иркутская область — 111;
Воронежская область — 107.

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За сутки в России умерли 117 человек с подтвержденным COVID-19. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 15 989 летальных исходов.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 22 млн.

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Фото: China Daily CDIC / Reuters

В абсолютных цифрах по количеству больных Россия занимает 4-е место в мире, уступая США, где выявлено более 5,48 млн зараженных, Бразилии — 3,4 млн и Индии — более 2,7 млн.

Авторы: Владислав Гордеев, Михаил Юшков
Теги: коронавирус, COVID-19, заболевшие
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