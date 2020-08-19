В России четвертый день подряд выявили менее 5 тыс. зараженных COVID-19

За сутки в стране зафиксировали 4828 случаев заражения коронавирусом. Последний раз в России выявляли более 5 тыс. заболевших 15 августа

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Количество заболевших COVID-19 в России с подтвержденным диагнозом за прошедшие сутки увеличилось на 4828 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Всего в стране за все время пандемии COVID-19 заболел 937 321 человек.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

За последние 24 часа заразившихся обнаружили во всех 85 российских регионах. 1230 (25,5%) от общего числа заболевших не имели клинических проявлений болезни. Суточный прирост заразившихся составил 0,5%.

Последний раз, когда в России фиксировали более 5 тыс. случаев заражения, — 15 августа. Тогда в стране выявили 5061 заболевшего. На следующий день коронавирус обнаружили у 4969 человек, 17 августа — у 4892, 18 августа — 4748.