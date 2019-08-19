Правительство предложило вернуть звание «почетный профессор РАН»

Присуждать звание почетного профессора будут известным людям, которые не обязательно имеют отношение к науке. Широкий резонанс инициатива РАН получила, когда этих званий попытались удостоить патриарха Кирилл и Валентину Матвиенко

Правительство России предложило внести изменения в устав Российской академии наук и разрешить присваивать звание «почетный профессор РАН». Документ находится на обсуждении на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В соответствии с проектом в устав должен быть внесен пункт об учреждении почетных званий (в документе упоминается звание «почетный профессор») и их присвоении выдающимся государственным и общественным деятелям, а также ярким представителям мировой культуры.

Вопрос о присвоении почетных званий РАН получил широкий резонанс в январе этого года, когда пресс-служба академии сообщила, что почетными профессорами станут спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и патриарх Кирилл. Главу РПЦ в РАН назвали большим популяризатором науки, который много сделал для сближения науки и религии.

Однако 22 января, когда должна была пройти торжественная церемония присвоения званий, она не состоялась. Позже вопрос и вовсе сняли с повестки, а РАН назвала произошедшее ошибкой и извинилась.

Звание «почетный профессор РАН» существовало с 1997 года, его в разные годы получали Юрий Лужков, патриарх Алексий II, генсек ООН Пан Ги Мун. Однако в 2014 году в новом уставе академии о присвоении этого звания не упоминалось.

Однако в уставе РАН есть «почетное звание «профессор РАН», внесенное в документ в 2015 году. Оно присваивается российским ученым, не являющимся членами академии, а также исследователям с российским гражданством, работающим в зарубежных научных центрах и университетах. В версии устава 2014 года речь шла лишь о возможности учреждения почетных званий, которые могут быть присвоены российским и иностранным ученым.