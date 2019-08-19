ВЦИОМ назвал любимую видеоигру россиян

Почти половина россиян никогда не играла в видеоигры, а подавляющее большинство остальных предпочитает не тратить на них деньги, свидетельствует опрос ВЦИОМа

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В видеоигры на компьютерах, смартфонах и приставках играют только 19% россиян, свидетельствует исследование ВЦИОМа. Почти половина участников опроса (48%) заявила, что никогда не играла в такие игры, а оставшиеся 33% признались, что играли, но бросили.

Доля игроков наиболее высока среди молодежи в возрасте 18–24 лет (40%) и жителей городов-миллионников (25%). Почти четверть (23%) всех игроков находит время для любимого занятия каждый день, а почти половина (46%) — несколько раз в неделю. Средний игрок тратит на игры пять часов в неделю, а юноши и девушки — восемь часов.

«Наиболее вовлечены в игры, вопреки стереотипам, люди в возрасте от 45 до 59 лет и старше 60 лет. Именно среди них зафиксировано наибольшее число ежедневно играющих любителей видеоигр (28% и 35% соответственно). При этом среднее количество часов в неделю, проведенных игроками из данных возрастных групп за игрой, не превышает четырех часов. То есть играют часто, но непродолжительно», — говорится в отчете ВЦИОМа.

Бесспорным лидером по популярности стал симулятор танкового боя World of Tanks, его назвали своей любимой игрой 11% респондентов. На втором месте оказались любители пасьянсов (7%).