В Лос-Анджелесе 20 человек пострадали из-за наезда машины на толпу
В Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу, пострадали не менее 20 человек, сообщила пожарная служба.
ЧП произошло на бульваре Санта-Моника в восточной части Голливуда.
По меньшей мере четыре-пять человек находятся в критическом состоянии, еще от восьми до десяти — в тяжелом, сказали там. Состояние 10–15 человек оценивается как удовлетворительное.
В январе в Филадельфии автомобиль въехал в толпу болельщиков местного клуба NFL (ведущая лига по американскому футболу) «Иглз». Авария произошла во время празднования выхода в финал плей-офф (Супербоул). Тогда пострадали несколько человек. Водитель был задержан. Полиция посчитала, что наезд не был преднамеренным.
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