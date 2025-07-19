В Лос-Анджелесе 20 человек пострадали из-за наезда машины на толпу

Авария произошла на бульваре Санта-Моника в восточной части Голливуда. По меньшей мере четыре-пять человек находятся в критическом состоянии, сказали в пожарной службе

В Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу, пострадали не менее 20 человек, сообщила пожарная служба.

ЧП произошло на бульваре Санта-Моника в восточной части Голливуда.

По меньшей мере четыре-пять человек находятся в критическом состоянии, еще от восьми до десяти — в тяжелом, сказали там. Состояние 10–15 человек оценивается как удовлетворительное.

В январе в Филадельфии автомобиль въехал в толпу болельщиков местного клуба NFL (ведущая лига по американскому футболу) «Иглз». Авария произошла во время празднования выхода в финал плей-офф (Супербоул). Тогда пострадали несколько человек. Водитель был задержан. Полиция посчитала, что наезд не был преднамеренным.