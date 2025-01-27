В США автомобиль въехал в толпу болельщиков клуба NFL «Филадельфия»

Автомобиль въехал в толпу болельщиков клуба NFL в США

Водитель автомобиля задержан. По данным полиции, наезд на толпу не был преднамеренным

В Филадельфии автомобиль въехал в толпу болельщиков местного клуба NFL (ведущая лига по американскому футболу) «Иглз» во время празднования выхода в финал плей-офф (Супербоул). Три человека пострадало, говорится в аккаунте полиции Филадельфии в соцсети Х.

Состояние пострадавших оценивается как стабильное.

Водитель задержан. По данным полиции, наезд на толпу не был преднамеренным.

«Филадельфия Иглз» обыграла «Вашингтон Коммандерс» в финале Национальной конференции. В Супербоуле 9 февраля победитель сыграет с «Канзас‑Сити Чифс», который обыграл в финале Американской конференции «Баффало Биллз» (32:29). Матч, который является самым рейтинговым ежегодным шоу на американском ТВ, пройдет в Новом Орлеане

«Канзас‑Сити» является чемпионом NFL двух последних сезонов. Команда в третий раз подряд вышла в финал в плей-офф.