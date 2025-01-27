Автомобиль въехал в толпу болельщиков клуба NFL в США
В Филадельфии автомобиль въехал в толпу болельщиков местного клуба NFL (ведущая лига по американскому футболу) «Иглз» во время празднования выхода в финал плей-офф (Супербоул). Три человека пострадало, говорится в аккаунте полиции Филадельфии в соцсети Х.
Состояние пострадавших оценивается как стабильное.
Водитель задержан. По данным полиции, наезд на толпу не был преднамеренным.
«Филадельфия Иглз» обыграла «Вашингтон Коммандерс» в финале Национальной конференции. В Супербоуле 9 февраля победитель сыграет с «Канзас‑Сити Чифс», который обыграл в финале Американской конференции «Баффало Биллз» (32:29). Матч, который является самым рейтинговым ежегодным шоу на американском ТВ, пройдет в Новом Орлеане
«Канзас‑Сити» является чемпионом NFL двух последних сезонов. Команда в третий раз подряд вышла в финал в плей-офф.
Как Лукашенко подготовил Белоруссию к президентским выборам
Топ самых богатых людей в администрации Дональда Трампа. Инфографика
Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство
Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей
Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион
Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее
Каких иномарок больше всего на дорогах России
Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году
Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве
Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов