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В работе польских аэропортов произошел сбой

В аэропортах Польши произошел сбой в системе управления воздушным движением
Сбой зафиксирован в системе управления воздушным движением, в результате возникли проблемы с вылетом самолетов — в частности, в Варшавском аэропорту имени Фридерика Шопена
Фото: Maciej Luczniewski / Zuma / Global Look Press
Фото: Maciej Luczniewski / Zuma / Global Look Press

В работе аэропортов в Польше произошел серьезный сбой, пишет Rzeczpospolita.

Сбой зафиксирован в системе управления воздушным движением Польского агентства аэронавигации (PANSA). Пресс-секретарь МВД Польши Яцек Добжиньский заявил в X, что «система вышла из строя».

Представитель PANSA Марчин Хадай пояснил, что это означает, что «в польском воздушном пространстве может перемещаться меньшее количество воздушных судов».

По его словам, самолеты, прибывающие в аэропорты, приземляются, но есть «незначительные ограничения на взлеты из некоторых польских аэропортов». Весь текущий трафик находится под контролем, заверил вместе с тем он.

«Мы определяем причину сбоя и делаем все возможное, чтобы все самолеты, запланированные к вылету из всех польских аэропортов, могли сделать это как можно быстрее», — заявил Хадай в эфире TVN24 (цитата по TVP).

Варшавский аэропорт имени Фридерика Шопена сообщил, что из-за сбоя в работе IT-систем PANSA по всей стране «наблюдаются значительные перебои» с вылетом рейсов. «В настоящее время посадка осуществляется в соответствии с процедурами», — сказали там.

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Фото:Joe Raedle / Getty Images

Как пишет Onet, в аэропорту имени Шопена, по словам пресс-секретаря воздушной гавани Анны Дермонт, взлет и посадка возобновлены «без ограничений». После 12:00 (13:00 мск) ситуация в большинстве аэропортов нормализовалась, отмечает издание.

Сотрудники Агентства внутренней безопасности (ABW) проводят проверку из-за возможного саботажа, сообщил Добжинский.

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Елена Чернышова
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