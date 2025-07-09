В аэропортах США отменят требование снимать обувь при досмотре

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Пассажирам больше не нужно снимать обувь при прохождении досмотра в аэропортах США — Управление транспортной безопасности отменило правило, действовавшее почти 20 лет. Об этом пишет ABC News. Изменения связаны с усовершенствованием технологий досмотра. Это позволяет сотрудникам службы безопасности выявлять подозрительные предметы в обуви без необходимости ее снятия.

Министр безопасности внутренних дел США Кристи Ноэм заявила, что министерство смогло отменить эту политику благодаря «многоуровневой системе безопасности», применяемой администрацией транспортной безопасности США.

В рамках системы увеличено количество персонала на контрольных пунктах, применяются новые сканеры и технологии, а также с недавнего времени действует правило обязательного предъявления удостоверения REAL ID. С 7 мая каждый гражданин США должен предоставлять идентификационную карту REAL ID, которая обязательно необходима при перелетах, походах в федеральный суд, для пропуска на военные базы и электростанции. Закон о предоставлении гражданами удостоверения REAL ID был разработан после теракта 11 сентября 2001 года, но вступил в силу только в этом году.

Требование всем пассажирам снимать обувь во время досмотра в аэропортах было введено в 2006 году. Правило было внедрено после попытки теракта на борту самолета American Airlines, который выполнял рейс Париж — Майами. Мужчина пронес взрывное устройство в ботинке, но не смог его активировать. В 2011 году были ослаблены правила досмотра обуви для детей младше 12 лет и взрослых старше 75 лет.

В России подобные меры смягчили в феврале 2025 года. С 1 марта 2025 года обувь в аэропортах снимать необязательно. Но правило действует для обуви с высотой каблука менее 2,5 см и толщиной подошвы 1 см.