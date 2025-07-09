 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В аэропортах США отменят требование снимать обувь при досмотре

Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Пассажирам больше не нужно снимать обувь при прохождении досмотра в аэропортах США — Управление транспортной безопасности отменило правило, действовавшее почти 20 лет. Об этом пишет ABC News. Изменения связаны с усовершенствованием технологий досмотра. Это позволяет сотрудникам службы безопасности выявлять подозрительные предметы в обуви без необходимости ее снятия.

Министр безопасности внутренних дел США Кристи Ноэм заявила, что министерство смогло отменить эту политику благодаря «многоуровневой системе безопасности», применяемой администрацией транспортной безопасности США.

В рамках системы увеличено количество персонала на контрольных пунктах, применяются новые сканеры и технологии, а также с недавнего времени действует правило обязательного предъявления удостоверения REAL ID. С 7 мая каждый гражданин США должен предоставлять идентификационную карту REAL ID, которая обязательно необходима при перелетах, походах в федеральный суд, для пропуска на военные базы и электростанции. Закон о предоставлении гражданами удостоверения REAL ID был разработан после теракта 11 сентября 2001 года, но вступил в силу только в этом году.

Требование всем пассажирам снимать обувь во время досмотра в аэропортах было введено в 2006 году. Правило было внедрено после попытки теракта на борту самолета American Airlines, который выполнял рейс Париж — Майами. Мужчина пронес взрывное устройство в ботинке, но не смог его активировать. В 2011 году были ослаблены правила досмотра обуви для детей младше 12 лет и взрослых старше 75 лет.

В России подобные меры смягчили в феврале 2025 года. С 1 марта 2025 года обувь в аэропортах снимать необязательно. Но правило действует для обуви с высотой каблука менее 2,5 см и толщиной подошвы 1 см.

Читайте РБК в Telegram.

Мерц заявил, что в урегулировании на Украине дипломатия исчерпана

В Индии обрушился автомобильный мост. Видео

В Саратовской области мужчина планировал взорвать мост. Видео

CNN опубликовал аудиозапись с угрозой Трампа «разбомбить Москву к чертям»

BI.ZONE назвала самые популярные схемы криптомошенников в Telegram

В Подмосковье автомобиль столкнулся с микроавтобусом с детьми. Подробности

Наводнение в Нью-Мексико после лесных пожаров. Видео

Глава Пентагона не сообщил Трампу о приостановке поставок оружия Киеву — CNN

Полиция задержала арбитра из-за решающего пенальти в матче

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анастасия Совкова
аэропорты США досмотр
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 91,97 (-0,45) Инвестиции, 08 июл, 19:09 Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 78,17 (-0,55) Инвестиции, 08 июл, 19:09
Глава МИД Италии назвал себя «самым невезучим министром в истории» Политика, 16:46
Папа римский снова предложил организовать мирные переговоры в Ватикане Политика, 16:42
Литва и Финляндия будут выпускать противопехотные мины для себя и Украины Политика, 16:39
«Известия» узнали об открытии аэропорта Геленджика Общество, 16:34
Две молочные компании из Азербайджана не пустили российских инспекторов Экономика, 16:33
Почему Павелецкая — новый район больших возможностей РБК и Pioneer, 16:30
CNN сообщил, что Трамп «не склонен» отдавать победу на Украине России Политика, 16:29
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
В ДТП в Подмосковье пострадали 7 детей Общество, 16:26
В национальном мессенджере МАХ стали доступны групповые видеозвонки Технологии и медиа, 16:23
Министр обороны Польши назвал Балтийское море внутренним морем НАТО Политика, 16:20
В аэропортах США отменят требование снимать обувь при досмотре Общество, 16:08
Губернатор Орловской области назвал фейком видео о самолетах и дронах Политика, 16:08
Во Франции звонок Макрона Путину объяснили принципом красного телефона Политика, 16:07
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественников РБК и ПИК, 16:00