В какие страны россияне могут въезжать без виз. Инфографика

С 18 июля для россиян увеличили срок безвизового нахождения в Омане с 14 до 30 дней. В какие еще страны можно поехать без визы и какое место по «силе» паспорта занимает Россия — в инфографике РБК

Празднование Национального дня Султаната Омана, Джаалан (Фото: Hatem Alrashdi / Shutterstock)

Оман стал 83-й страной, в которую россияне с обычным загранпаспортом могут отправиться без оформления визы. В 11 странах, среди которых государства СНГ, частично признанная Южная Осетия, а также Барбадос и Сент-Люсия, россияне могут находиться без каких-либо временных ограничений. Еще в 72 государствах и территориях действуют ограничения на продолжительность безвизового визита на срок от 14 дней до года. А с Китаем и Ираном у России есть соглашение о безвизе на срок до 15 дней, которое действует только для членов организованных туристических групп.

Государств, в которые россияне могут попасть без оформления визы, чуть больше 40% от всех стран мира. Больше всего стран, 40, готовы принять россиян без оформления разрешительного документа на срок до трех месяцев, среди них Абхазия, Израиль, Мальдивы и ОАЭ. Только Мексика готова принимать граждан России на срок до полугода, Грузия — до года.

Российский паспорт по «силе» занимает среднее положение по сравнению с документами других стран. Согласно индексу паспортов Henley & Partners, в 2025 году он находится на 49-м месте из 103 и равен паспорту Турции. В исследовании учитываются 227 направлений для путешествий. В 2022 году Россия занимала 46-е место, в 2020-м и 2016-м — 48-е.