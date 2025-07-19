В какие страны россияне могут въезжать без виз. Инфографика
Оман стал 83-й страной, в которую россияне с обычным загранпаспортом могут отправиться без оформления визы. В 11 странах, среди которых государства СНГ, частично признанная Южная Осетия, а также Барбадос и Сент-Люсия, россияне могут находиться без каких-либо временных ограничений. Еще в 72 государствах и территориях действуют ограничения на продолжительность безвизового визита на срок от 14 дней до года. А с Китаем и Ираном у России есть соглашение о безвизе на срок до 15 дней, которое действует только для членов организованных туристических групп.
Государств, в которые россияне могут попасть без оформления визы, чуть больше 40% от всех стран мира. Больше всего стран, 40, готовы принять россиян без оформления разрешительного документа на срок до трех месяцев, среди них Абхазия, Израиль, Мальдивы и ОАЭ. Только Мексика готова принимать граждан России на срок до полугода, Грузия — до года.
Российский паспорт по «силе» занимает среднее положение по сравнению с документами других стран. Согласно индексу паспортов Henley & Partners, в 2025 году он находится на 49-м месте из 103 и равен паспорту Турции. В исследовании учитываются 227 направлений для путешествий. В 2022 году Россия занимала 46-е место, в 2020-м и 2016-м — 48-е.
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