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Россия и Оман с 18 июля отменят визовый режим

Верблюжьи бега в Ибре, Оман.
Верблюжьи бега в Ибре, Оман. (Фото: Jahidul-hasan / Shutterstock)

С 18 июля Россия и Оман взаимно отменят визовый режим, сообщил МИД России.

Это произойдет согласно подписанному в апреле соглашению между правительствами двух стран о взаимной отмене визовых требований. В июне указ о послаблении правил въезда для туристов из России издал султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид.

В соответствии с соглашением граждане России могут въезжать и пребывать на территории Омана без виз до 30 дней при каждом посещении при условии, что целью их въезда не является постоянное проживание, обучение или осуществление деятельности, требующей получения разрешения на работу. При этом суммарный срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение календарного года.

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Аналогичные права при посещении Российской Федерации предоставляются и гражданам Омана.

Сейчас российские туристы могут находиться в Омане без визы до 14 дней при подтвержденном бронировании отеля, а также наличии медстраховки и обратного билета.

В Минэкономразвития России в июне заявили, что в 2025 году Россия планирует отменить визовый режим еще с тремя странами — Мьянмой, Иорданией и Бахрейном.

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Евгений Вахляев
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