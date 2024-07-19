В Москве задержали директора института РУДН Станишевского

Директора Института биохимической технологии и нанотехнологии отправили под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере при получении субсидий. В РУДН уточнили, что вменяемые эпизоды относятся к 2017 году

Ярослав Станишевский (Фото: rudn.ru)

В Москве задержали директора Института биохимической технологии и нанотехнологии РУДН Ярослава Станишевского, сообщили РБК в пресс-службе Тверского районного суда.

Согласно данным в картотеке судебных дел, Станишевский является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Станишевского отправили под домашний арест до 9 августа. По версии следствия, он и иные лица «предоставляли заведомо ложные сведения относительно критерия соответствия организации для участия в программе с целью получения субсидии».

Как сообщили РБК в пресс-службе РУДН, вменямые эпизоды относятся к 2017 году. «Университет оказывает содействие правоохранительным органам в получении всей необходимой информации», — добавили там.

Станишевский возглавил Институт биохимической технологии и нанотехнологии РУДН в 2015 году. Согласно данным на сайте РУДН, он является экспертом в области проведения государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций.

До этого он возглавлял Научно-образовательный центр «Нанотехнологии» при институте и был главным аналитиком отдела сопровождения аттестации экспертов в сфере образования «Росаккредагентство». Станишевский также является автором более 160 научных работ.