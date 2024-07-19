 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Москве задержали директора института РУДН Станишевского

Директора института РУДН Станишевского задержали по делу о мошенничестве
Директора Института биохимической технологии и нанотехнологии отправили под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере при получении субсидий. В РУДН уточнили, что вменяемые эпизоды относятся к 2017 году
Ярослав Станишевский
Ярослав Станишевский (Фото: rudn.ru)

В Москве задержали директора Института биохимической технологии и нанотехнологии РУДН Ярослава Станишевского, сообщили РБК в пресс-службе Тверского районного суда.

Согласно данным в картотеке судебных дел, Станишевский является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Станишевского отправили под домашний арест до 9 августа. По версии следствия, он и иные лица «предоставляли заведомо ложные сведения относительно критерия соответствия организации для участия в программе с целью получения субсидии».

Как сообщили РБК в пресс-службе РУДН, вменямые эпизоды относятся к 2017 году. «Университет оказывает содействие правоохранительным органам в получении всей необходимой информации», — добавили там.

Суд арестовал главу «Уральских заводов» по делу о мошенничестве
Политика
Василий Мусин

Станишевский возглавил Институт биохимической технологии и нанотехнологии РУДН в 2015 году. Согласно данным на сайте РУДН, он является экспертом в области проведения государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций.

До этого он возглавлял Научно-образовательный центр «Нанотехнологии» при институте и был главным аналитиком отдела сопровождения аттестации экспертов в сфере образования «Росаккредагентство». Станишевский также является автором более 160 научных работ.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Анастасия Серова Анастасия Серова
При участии
Полина Химшиашвили
Россия РУДН мошенничество задержание
Материалы по теме
Дело о мошенничестве экс-замглавы Минсельхоза Бажанова поступило в суд
Политика
Обвиняемого в хищении денег у монастыря в Москве отправили под арест
Общество
Суд приговорил академика к пяти годам условно по делу о хищении ₽168 млн
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 96,1 (-0,2) Инвестиции, 18 июл, 18:03 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 87,88 (-0,21) Инвестиции, 18 июл, 18:03
Суд арестовал экс-главу Шатуры по делу о растрате более 220 млн руб. Общество, 16:40
Власти проработают вопрос сохранения приоритета перевозок нефти и СУГ Бизнес, 16:37
Грузин стал одним из двух самых дорогих голкиперов в мире после Евро-2024 Спорт, 16:36
Правозащитники из GRC усомнились в нейтральности 10 россиян на Олимпиаде Спорт, 16:33
МВД объявило в розыск Олега Кашина Политика, 16:29
ЦБ приобрел у ВЭБ.РФ строящийся деловой центр SLAVA в Москве Бизнес, 16:28
Песков призвал правильно оценивать заявления американских политиков Политика, 16:28
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Дипломаты сообщили о помощи задержанным за драку в Анталье россиянкам Общество, 16:25
Антирейтинг квартир: какое жилье сейчас продать сложнее всего Недвижимость, 16:24
Какой вывод важно извлечь бизнесу в России из глобального сбоя Microsoft Pro, 16:24
В России Олимпиаду будут транслировать на сайте МОК Спорт, 16:18
Как компании «подружиться» с кадрами РБК и Millennium, 16:17
ПСБ Private Banking запустил вклад в дирхамах ОАЭ Пресс-релиз, 16:09
В Госдуму внесли проект о раскрытии для ФСИН врачебной тайны о педофилах Общество, 16:07