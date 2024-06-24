Суд арестовал главу «Уральских заводов» по делу о мошенничестве
Замоскворецкий суд Москвы арестовал гендиректора «Уральских заводов» Василя Мусина по делу о мошенничестве при выполнении оборонного заказа, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Мусина подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество в особо крупном размере, максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до десяти лет. По мнению следователей, Мусин, находясь на должности гендиректора АО «Уральские заводы», обманом похитил деньги, выделенные МВД России на исполнение государственного оборонного заказа.
Суд удовлетворил ходатайство следователя, Мусина арестовали на два месяца — до 17 августа.
АО «Уральские заводы» входит в одноименную финансово-промышленную группу. Предприятие находится в Ижевске, его основали в 1995 году. Компания проектирует и производит средства связи для правоохранительных органов, промышленности и транспортно-логистических предприятий.
Как сообщил «Интерфаксу» знакомый с ситуацией источник, речь идет о контракте на сумму порядка 50 млн руб. Уголовное дело было возбуждено в отношении Мусина и других неустановленных пока следствием лиц 17 июня.
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