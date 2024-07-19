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Аналитики назвали самые востребованные профессии в России

HH.ru и ПЭК: самыми востребованными работниками стали специалисты по продажам
Специалисты по продажам, рабочий персонал, специалисты по производству и сервисному обслуживанию оборудования, сотрудники в области строительства стали самыми востребованными в России в первом полугодии 2024 года

В первые шесть месяцев 2024 года самыми востребованными работниками в России стали специалисты по продажам, следует из исследования ПЭК и рекрутинговой платформы hh.ru (есть у РБК). В этом сегменте число вакансий превысило 1 млн единиц.

Столько же вакансий было размещено для рабочего персонала (1 млн). Среди наиболее пользующихся спросом сотрудников оказались также специалисты по производству и сервисному обслуживанию оборудования (732 тыс. вакансий), сотрудники в области строительства и недвижимости (710 тыс.) и работники транспортно-логистической отрасли (706 тыс.).

Сильнее всего в январе-июне спрос рос на домашний персонал (+ 55% год к году), специалистов транспортно-логистической отрасли (+47% год к году), рабочий персонал (+43% год к году), сотрудников из гостинично-ресторанного бизнеса (+36%) и специалистов по продажам (+32%).

Россияне назвали самые престижные профессии
Общество
Фото: Елена Афонина / ТАСС

По оценке аналитиков, больше всего за год обострилась нехватка сотрудников из сегмента розничной торговли, страховании, сервисного сегмента, логистики и продаж.

По данным сервиса "Работа.ру», работодателям чаще всего не хватает разнорабочих, водителей, продавцов, слесарей, грузчиков и электриков. Россияне к самым престижным  относят профессии, связанные с IT, наукой, медициной и творчеством, показал опрос «Роквул» и HH.ru.

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