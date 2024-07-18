Россияне назвали самые престижные профессии

Наиболее престижными россияне считают IT-специальности, работу ученого, инженера и врача. Престиж рабочих профессий отметил каждый девятый (12%)

Топ самых престижных профессий по мнению россиян возглавили связанные с IT: работу ИТ-специалистов самой престижной считает каждый второй россиянин (51%). Об этом свидетельствуют данные опроса, который провели компания «Роквул» и сервис для поиска вакансий HH.ru (есть у РБК).

Профессию ученого или исследователя престижной назвали 38% россиян, а инженера — 37%. Престиж работы врачей и медсестер отметил каждый третий (30%). Замыкают пятерку творческие профессии — их считают престижными 14% опрошенных.

Опрос проводился в июне 2024 года на сайте HH.ru, участие в нем приняли 1 689 соискателей из России.

Квалифицированных рабочих назвали сотрудниками престижной сферы только 12% респондентов. Еще 6% придерживаются такого же мнения относительно офисных сотрудников (например, менеджеров по продажам или администраторов).

Наиболее престижными рабочими и производственными специальностями россияне считают профессии сервисных инженеров (29%), операторов станков с ЧПУ (22%), геодезистов (21%), прорабов (15%) и мастеров по ремонту оборудования (14%).

Почти половина опрошенных (43%) считает, что за последние десять лет отношение к рабочим профессиям изменилось в лучшую сторону. Треть (33%) не видит никаких перемен. Мнения, что быть представителем рабочей профессии стало менее престижно, чем десять лет назад, придерживается каждый четвертый (24%).

Среди тех, кто считает, что престиж рабочих профессий вырос, более половины (58%) назвали причиной невозможность обойтись без таких специалистов. 44% связали это с ростом зарплат, а 41% — с высоким спросом на специалистов и большим количеством вакансий.

Те, кто считает, что рабочие профессии потеряли престиж, чаще всего связывают это с низким уровнем оплаты труда (77%), тяжелыми и «грязными» условиями труда (54%) и популяризацией легкого заработка в интернете (53%). 48% полагают, что в этой сфере нет карьерных перспектив. Вместе с тем половина опрошенных (52%) полагает, что престиж влияет предвзятое отношение общества.

Результаты исследования сервиса «Работа.ру» ранее показали, что рабочие специальности наиболее востребованными в 2024 году считают 50% работодателей.