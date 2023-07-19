Мэр Пскова объяснил отмену концерта Ёлки

Выступление Ёлки власти города сочли неуместным. Концерт был запланирован еще весной

Ёлка (Елизавета Иванцив) (Фото: Интерпресс / Global Look Press)

В Пскове отменили концерт певицы Ёлки (настоящее имя — Елизавета Иванцив) на предстоящем Дне города (праздничные мероприятия запланированы на 21–23 июля), сообщил в ходе брифинга мэр Борис Ёлкин, передает «Псковская лента новостей». Он назвал выступление исполнительницы «неуместным».

«В части выступления певицы Ёлки скажу, что ее в День города не будет. Формат мероприятия изменился, и было принято решение, что это будет неуместно в данном контексте, в данной ситуации», — заявил глава Пскова.

РБК обратился за комментарием к представителю Ёлки.

Концерт Ёлки на День города запланировали еще весной. «Псковская губерния» (ее главред Денис Камалягин признан иностранным агентом, издание лишено лицензии СМИ в 2021 году) тогда писала, что заказчиком выступления стала театрально-концертная дирекция Псковской области, гонорар певицы был предусмотрен договором в размере 3,3 млн руб. По данным портала, в договоре также упоминалось, что Ёлка и ее коллектив обязуются «не допускать высказываний и не совершать поступков, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации».