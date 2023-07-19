Бывшего замдекана юрфака МГУ осудили за рейдерский захват автосалона

Замдекана юрфака МГУ Степанова-Егиянцева задержали в 2018 году по делу о рейдерском захвате московского автосалона. Как стало известно «Ъ», его и других фигурантов дела приговорили к 7–15 годам тюрьмы по трем статьям

Владимир Степанов-Егиянц (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Шесть участников организованного преступного сообщества (ОПС) во главе с бывшим заместителем декана юридического факультета МГУ Владимиром Степановым-Егиянцем получили от семи до 15 лет лишения свободы по делу о незаконном захвате столичной компании «Автофинанс», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на решение Симоновского райсуда.

Как отмечает газета, к рассмотрению этого уголовного дела столичному райсуду приходилось приступать дважды. В августе 2020 года материалы расследования рассматривала судья Валентина Луценко, однако приговор она так и не вынесла, вернув в октябре 2020 года уголовное дело прокурору для устранения нарушений норм УПК.

В ноябре 2020 года к рассмотрению этого дела приступил уже другой судья Симоновского райсуда — Юлия Окунева. Из оглашенного ею приговора следует, что вина подсудимых следствием была полностью доказана по всем инкриминируемым им эпизодам — создании ОПС или участии в нем, грабеже и использовании заведомо подложных документов (ч. 1 и 2 ст. 210, п. «а» ч. 3 ст. 161 и ч. 2 ст. 327 УК). В итоге все фигуранты получили от семи до 15 лет лишения свободы, причем пятерым из них, в том числе Степанову-Егиянцу, отбывать наказание придется в колонии строгого режима.

РБК направил запрос в пресс-службу Симоновского суда.

Владимир Степанов-Егиянц — доктор юридических наук, доцент кафедры уголовного права и криминологии юрфака МГУ с 2016 года, с 2017 года — и.о. заведующего кафедрой. До задержания был членом президентского Совета по противодействию коррупции, состоял в ревизионной комиссии фонда управления целевым капиталом МГУ, входил в экспертный совет временной комиссии по развитию информационного общества Совета Федерации, а также пытался стать депутатом Госдумы в 2016 году.

Как следует из материалов уголовного дела, преступление было совершено в период с декабря 2016 года по июль 2017 года. Расследование, которое проводила столичная полиция, началось с обращения в правоохранительные органы гендиректора столичного ООО «Автофинанс» (занимается куплей-продажей автомобилей) Артема Бородинова. Из него следовало, что имущество бизнесмена подверглось рейдерскому захвату — предприниматель узнал, что перестал числиться владельцем собственной компании. Сначала ему были предъявлены документы, из которых следовало, что он якобы добровольно вышел из состава учредителей ООО. Позже следователи выяснили, что из автоломбарда были похищены 16 автомобилей стоимостью около 30 млн руб.

«Коммерсантъ» отмечает, что уголовное дело против Степанова-Егиянца строится на показаниях единственной в этой преступной группе женщины Ольги Васильевой (получила восемь лет колонии). Она призналась, что будучи специалистом в оказании услуг в сфере регистрации юридических лиц, по просьбе Степанова-Егиянца по поддельному паспорту переоформила «Автофинанс» на другого владельца без ведома прежнего. В качестве подставного лица выступил Николай Ломакин, получивший срок меньше остальных — семь лет.

Как указывает газета, под стражей в момент рассмотрения этого дела в суде находился лишь один фигурант. Остальные — под домашним арестом, запретом определенных действий и подпиской о невыезде. Так и не признавший своей вины бывший замдекана юрфака МГУ, после того как провел в СИЗО максимально возможный по закону срок, был выпущен под залог 40 млн руб., который за него внесли совладельцы компании по производству мороженого «Чистая линия» Гагик Эвоян и Тигран Матинян. Под стражу его и других фигурантов дела взяли сразу после оглашения приговора.

Степанова-Егиянца задержали в июле 2018 года. Тогда МВД помимо прочего проверяло его на причастность к мошенничеству со зданием гостиницы «Холидей Инн». Защита подсудимого подчеркивала, что сведения о махинациях со зданием гостиницы — лишь оперативная информация, не имеющая отношения к предмету уголовного дела.